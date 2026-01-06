SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A filha de um major da Polícia Militar do Rio de Janeiro foi morta com sinais de espancamento na zona oeste da cidade.

Naysa Kayllany da Costa Borges Nogueira, 22, deu entrada sem vida na UPA do Jardim Novo no domingo. A Polícia Militar foi acionada para verificar o caso e confirmou a morte, informou o órgão à reportagem.

A morte dela também foi confirmada pelo pai, o major Neyfson Borges, que afirmou que viveu "a maior dor do mundo" ao saber do acontecido. "Vamos nos encontrar em breve. Prepare o céu para mim", disse, em publicação nas redes sociais.

Neyfson é membro do batalhão de Choque do Rio. Ele tem 25 anos dedicados à carreira militar e usa as redes sociais para compartilhar sua rotina como policial.

Ninguém foi preso até o momento e a dinâmica do crime não foi esclarecida. Ao UOL, a Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que busca testemunhas e faz "diligências para esclarecer os fatos".