SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um taxista foi preso com milhares de notas falsas de reais e dólares na fronteira entre Brasil e Bolívia.

O homem, que é boliviano, tentava entrar com o dinheiro no Brasil quando foi interceptado em um posto de imigração. O caso aconteceu em Corumbá, em Mato Grosso do Sul, na noite de sábado (3), segundo a Receita Federal.

Ele disse aos policiais que o dinheiro seria usado para uma cerimônia tradicional boliviana, que pede prosperidade. Aos agentes da Receita Federal, o homem disse que o dinheiro foi impresso em Santa Cruz e seria distribuído em Corumbá.

Segundo o homem, após a distribuição, o dinheiro seria enterrado como oferenda à Pachamama, nome dado à Mãe Terra. Mesmo com a justificativa religiosa, os policiais entenderam que o taxista violou o Código Penal Brasileiro, o prendendo em flagrante por falsificação de moeda.

Caso é investigado pela Polícia Federal. Dinheiro falso apreendido deverá ser destruído.