SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Consulado-Geral do Brasil em Lisboa informou nesta terça-feira (6) que recebeu um passaporte que pertencia supostamente à Eliza Samudio, atriz e modelo morta em 2010.

O órgão disse que o documento foi entregue às autoridades na última sexta-feira (2). O Consulado contou ter realizado uma consulta oficial com o Itamaraty no mesmo dia para saber qual destino dar ao passaporte.

Ainda não há um posicionamento da pasta sobre o que será feito. "Aguardamos instruções do Itamaraty sobre como proceder em relação ao documento", afirmou a representação do governo brasileiro em Lisboa.

O pertence teria sido encontrado em uma estante de livros em uma casa de Portugal em dezembro. Em entrevista exclusiva ao Portal Léo Dias, um homem, sob condição de anonimato, disse que fez o achado dentro do imóvel onde mora com a esposa, a filha e outros dois inquilinos.

Segundo o homem, o passaporte foi emitido em 2006 e há apenas uma entrada em país estrangeiro. A viagem em questão teria ocorrido em maio de 2007 para Portugal, mas não há carimbo de saída de outra entrada posterior.

Ele relata ter ficado em choque com a descoberta. "Quando encontrei o documento e vi de quem era, por se tratar de uma pessoa que foi um caso que teve grande repercussão no Brasil e no mundo inteiro, fiquei em choque. Pela foto eu já sabia de quem era, quem era a dona", falou ao portal.

A reportagem também entrou em contato com o irmão de Eliza. Não houve retorno até o momento, mas o espaço segue aberto para manifestação.