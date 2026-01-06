SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um levantamento inédito realizado pelo Ibross (Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde) em parceria com a Opas/OMS (Organização Pan-Americana de Saúde) e outras entidades definiu os cem melhores hospitais públicos do Brasil. A pesquisa visa destacar a excelência hospitalar do SUS e culminará na escolha dos 'Top 10' hospitais em maio, durante o Prêmio Melhores Hospitais Públicos do Brasil.

O QUE ACONTECEU

São Paulo lidera com 30% dos melhores hospitais públicos. Goiás segue com 10%, enquanto Pará e Santa Catarina têm 7% cada.

O estudo é uma iniciativa conjunta de cinco entidades. Além do Ibross e Opas/OMS, participam o Instituto Ética Saúde, Conass (Conselho Nacional dos Secretários de Saúde) e Conasems (Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde).

A lista inicial será refinada para escolher os 'Top 10' hospitais. A revelação ocorrerá em maio durante o Prêmio Melhores Hospitais Públicos do Brasil.

Critérios de seleção incluem acreditação hospitalar e taxas de ocupação. Também são considerados a taxa de mortalidade, disponibilidade de leitos de UTI e tempo médio de permanência.

A pesquisa abrange hospitais gerais e especializados com mais de 50 leitos e 100% SUS. Hospitais psiquiátricos e de longa permanência não foram incluídos.

A avaliação final incluirá pesquisa de satisfação dos pacientes e eficiência financeira. Dados de atendimentos serão cruzados com a disponibilidade de recursos financeiros para ranquear os indicados.

VEJA ABAIXO A RELAÇÃO DOS 100 MELHORES HOSPITAIS PÚBLICOS DO BRASIL, DIVIDIDOS POR ESTADO E SEGUINDO ORDEM ALFABÉTICA:

UF | Cidade | Hospital

AM | Manaus | Hospital Dona Francisca Mendes

AM | Manaus | Hospital e P S da Criança da Zona Leste

AM | Manaus | Maternidade Dr. Moura Tapajoz

BA | Salvador | Hospital Ana Nery

BA | Salvador | Hospital Estadual da Mulher

BA | Salvador | Hospital Universitário Professor Edgard Santos

CE | Fortaleza | Hospital Universitário Walter Cantídio

CE | Fortaleza | Instituto Dr. José Frota Central

DF | Brasília | Hospital Materno Infantil Dr. Antonio Lisboa

DF | Brasília | Hospital Regional Leste HRL

DF | Brasília | Hospital Universitário de Brasília

ES | Serra | Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves

ES | Vitória | Hospital Universitário Cassiano Antonio Moraes HUCAM

GO | Goiânia | Hospital Estadual da Criança e do Adolescente HECAD

GO | Goiânia | Hospital Estadual da Mulher Dr. Jurandir do Nascimento HEMU

GO | Aparecida de Goiânia | Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada HEAPA

GO | Luziânia | Hospital Estadual de Luziânia

GO | Santa Helena de Goiás | Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás HERSO

GO | Trindade | Hospital Estadual de Trindade Walda F dos Santos HETRIN

GO | Goiânia | Hospital Estadual de Urgências Gov Otávio Lage Siqueira HUGOL

GO | Uruaçu | Hospital Estadual do Centro Norte Goiano

GO | Goiânia | Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr Anuar Auad HDT

GO | Goiânia | Hospital Estadual Dr Alberto Rassi HGG

MA | São Luís | Hospital da Mulher

MA | Timon | Hospital Regional Alarico Nunes Pacheco

MA | São Luís | Hospital Universitário da UFMA

MG | Varginha | Hospital Bom Pastor

MG | Uberlândia | Hospital de Clínicas de Uberlândia

MG | Uberlândia | Hospital e Maternidade Municipal Dr Odelmo Leão Carneiro

MS | Três Lagoas | Hospital Regional da Costa Leste Magid Thomé

MS | Ponta Porã | Hospital Regional Dr José de Simone Netto

PA | Belém | Hospital Jean Bitar

PA | Santarém | Hospital Municipal de Santarém

PA | Belém | Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo

PA | Santarém | Hospital Regional do Baixo Amazonas Dr Waldemar Penna

PA | Breves | Hospital Regional Público do Marajó

PA | Belém | Hospital Regional Público Dr Abelardo Santos

PA | Belém | Santa Casa de Misericórdia do Pará

PE | Recife | Hospital das Clínicas

PE | Petrolina | Hospital Dom Malan

PE | Recife | Hospital Eduardo Campos da Pessoa Idosa do Recife

PE | Vitória de Santo Antão | Hospital João Murilo e Policlínica de Vitória

PE | Recife | Hospital Oswaldo Cruz

PE | Ouricuri | Hospital Regional Fernando Bezerra

PE | Arcoverde | Hospital Regional Ruy de Barros Correia

PI | Parnaíba | Hospital Estadual Dirceu Arcoverde

PR | Curitiba | Complexo do Hospital de Clínicas da UFPR HC e MVFA

PR | Curitiba | Complexo Hospitalar do Trabalhador

PR | São José dos Pinhais | Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais

PR | Araucária | Hospital Municipal de Araucária

PR | Cascavel | Hospital Universitário do Oeste do Paraná

RJ | Rio de Janeiro | Hospital Estadual Transplante Câncer e Cirurgia Infantil

RJ | Nilópolis | Hospital Estadual Vereador Melchiades Calazans

RJ | Rio de Janeiro | Hospital Municipal Lourenço Jorge

RJ | Rio de Janeiro | Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro

RJ | Rio de Janeiro | Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer

RJ | Rio de Janeiro | Maternidade da Mulher Mariska Ribeiro

RN | Santa Cruz | Hospital Universitário Ana Bezerra

RS | Erechim | Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim

RS | Porto Alegre | Hospital Cristo Redentor

SC | Florianópolis | Hospital Governador Celso Ramos

SC | Joinville | Hospital Infantil Dr Jeser Amarante Faria

SC | Balneário Camboriú | Hospital Municipal Ruth Cardoso

SC | São José | Hospital Regional de São José Dr Homero Miranda Gomes

SC | São Miguel do Oeste | Hospital Regional Terezinha Gaio Basso

SC | São José | Instituto de Cardiologia de Santa Catarina ICSC

SC | Florianópolis | Maternidade Carmela Dutra

SE | Aracaju | Maternidade Municipal Maria de Lourdes Santana Nogueira

SP | São Paulo | Centro de Referência da Saúde da Mulher

SP | Santos | Complexo Hospitalar dos Estivadores

SP | São Bernardo do Campo | Hospital da Mulher

SP | Campinas | Hospital das Clínicas da Unicamp

SP | Bauru | Hospital de Base de Bauru

SP | São Bernardo do Campo | Hospital de Clínicas Municipal

SP | São Paulo | Hospital de Transplantes do Estado de SP Euryclides de Jesus Zerbini

SP | Américo Brasiliense | Hospital Estadual Américo Brasiliense

SP | Bauru | Hospital Estadual de Bauru

SP | Diadema | Hospital Estadual de Diadema Hospital Serraria

SP | São Paulo | Hospital Estadual de Sapopemba

SP | Francisco Morato | Hospital Estadual Prof Carlos da Silva Lacaz

SP | Sumaré | Hospital Estadual de Sumaré

SP | Itapecerica da Serra | Hospital Geral de Itapecerica da Serra

SP | Itapevi | Hospital Geral de Itapevi

SP | Taboão da Serra | Hospital Geral Pirajussara

SP | São Paulo | Hospital Infantil Darcy Vargas

SP | São Paulo | Hospital Municipal Carmen Prudente

SP | Guarulhos | Hospital Municipal da Criança e do Adolescente

SP | Mogi das Cruzes | Hospital Municipal de Mogi das Cruzes Pref Waldemar Costa Filho

SP | São José dos Campos | Hospital Municipal Dr José de Carvalho Florence

SP | São Paulo | Hospital Municipal Gilson de Cássia Marques de Carvalho

SP | São Paulo | Hospital Municipal Infantil Menino Jesus

SP | São Paulo | Hospital Municipal M Boi Mirim

SP | São Paulo | Hospital Municipal Maternidade Professor Mário Degni

SP | Cotia | Hospital Regional de Cotia

SP | Jundiaí | Hospital Regional de Jundiaí

SP | Piracicaba | Hospital Regional de Piracicaba

SP | Registro | Hospital Regional de Registro

SP | Itanhaém | Hospital Regional Jorge Rossmann

TO | Palmas | Hospital e Maternidade Dona Regina S Campos

TO | Araguaína | Hospital Municipal de Araguaína Dr Eduardo Novaes Medrado