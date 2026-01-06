SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um levantamento inédito realizado pelo Ibross (Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde) em parceria com a Opas/OMS (Organização Pan-Americana de Saúde) e outras entidades definiu os cem melhores hospitais públicos do Brasil. A pesquisa visa destacar a excelência hospitalar do SUS e culminará na escolha dos 'Top 10' hospitais em maio, durante o Prêmio Melhores Hospitais Públicos do Brasil.
O QUE ACONTECEU
São Paulo lidera com 30% dos melhores hospitais públicos. Goiás segue com 10%, enquanto Pará e Santa Catarina têm 7% cada.
O estudo é uma iniciativa conjunta de cinco entidades. Além do Ibross e Opas/OMS, participam o Instituto Ética Saúde, Conass (Conselho Nacional dos Secretários de Saúde) e Conasems (Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde).
A lista inicial será refinada para escolher os 'Top 10' hospitais. A revelação ocorrerá em maio durante o Prêmio Melhores Hospitais Públicos do Brasil.
Critérios de seleção incluem acreditação hospitalar e taxas de ocupação. Também são considerados a taxa de mortalidade, disponibilidade de leitos de UTI e tempo médio de permanência.
A pesquisa abrange hospitais gerais e especializados com mais de 50 leitos e 100% SUS. Hospitais psiquiátricos e de longa permanência não foram incluídos.
A avaliação final incluirá pesquisa de satisfação dos pacientes e eficiência financeira. Dados de atendimentos serão cruzados com a disponibilidade de recursos financeiros para ranquear os indicados.
VEJA ABAIXO A RELAÇÃO DOS 100 MELHORES HOSPITAIS PÚBLICOS DO BRASIL, DIVIDIDOS POR ESTADO E SEGUINDO ORDEM ALFABÉTICA:
UF | Cidade | Hospital
AM | Manaus | Hospital Dona Francisca Mendes
AM | Manaus | Hospital e P S da Criança da Zona Leste
AM | Manaus | Maternidade Dr. Moura Tapajoz
BA | Salvador | Hospital Ana Nery
BA | Salvador | Hospital Estadual da Mulher
BA | Salvador | Hospital Universitário Professor Edgard Santos
CE | Fortaleza | Hospital Universitário Walter Cantídio
CE | Fortaleza | Instituto Dr. José Frota Central
DF | Brasília | Hospital Materno Infantil Dr. Antonio Lisboa
DF | Brasília | Hospital Regional Leste HRL
DF | Brasília | Hospital Universitário de Brasília
ES | Serra | Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves
ES | Vitória | Hospital Universitário Cassiano Antonio Moraes HUCAM
GO | Goiânia | Hospital Estadual da Criança e do Adolescente HECAD
GO | Goiânia | Hospital Estadual da Mulher Dr. Jurandir do Nascimento HEMU
GO | Aparecida de Goiânia | Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada HEAPA
GO | Luziânia | Hospital Estadual de Luziânia
GO | Santa Helena de Goiás | Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás HERSO
GO | Trindade | Hospital Estadual de Trindade Walda F dos Santos HETRIN
GO | Goiânia | Hospital Estadual de Urgências Gov Otávio Lage Siqueira HUGOL
GO | Uruaçu | Hospital Estadual do Centro Norte Goiano
GO | Goiânia | Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr Anuar Auad HDT
GO | Goiânia | Hospital Estadual Dr Alberto Rassi HGG
MA | São Luís | Hospital da Mulher
MA | Timon | Hospital Regional Alarico Nunes Pacheco
MA | São Luís | Hospital Universitário da UFMA
MG | Varginha | Hospital Bom Pastor
MG | Uberlândia | Hospital de Clínicas de Uberlândia
MG | Uberlândia | Hospital e Maternidade Municipal Dr Odelmo Leão Carneiro
MS | Três Lagoas | Hospital Regional da Costa Leste Magid Thomé
MS | Ponta Porã | Hospital Regional Dr José de Simone Netto
PA | Belém | Hospital Jean Bitar
PA | Santarém | Hospital Municipal de Santarém
PA | Belém | Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo
PA | Santarém | Hospital Regional do Baixo Amazonas Dr Waldemar Penna
PA | Breves | Hospital Regional Público do Marajó
PA | Belém | Hospital Regional Público Dr Abelardo Santos
PA | Belém | Santa Casa de Misericórdia do Pará
PE | Recife | Hospital das Clínicas
PE | Petrolina | Hospital Dom Malan
PE | Recife | Hospital Eduardo Campos da Pessoa Idosa do Recife
PE | Vitória de Santo Antão | Hospital João Murilo e Policlínica de Vitória
PE | Recife | Hospital Oswaldo Cruz
PE | Ouricuri | Hospital Regional Fernando Bezerra
PE | Arcoverde | Hospital Regional Ruy de Barros Correia
PI | Parnaíba | Hospital Estadual Dirceu Arcoverde
PR | Curitiba | Complexo do Hospital de Clínicas da UFPR HC e MVFA
PR | Curitiba | Complexo Hospitalar do Trabalhador
PR | São José dos Pinhais | Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais
PR | Araucária | Hospital Municipal de Araucária
PR | Cascavel | Hospital Universitário do Oeste do Paraná
RJ | Rio de Janeiro | Hospital Estadual Transplante Câncer e Cirurgia Infantil
RJ | Nilópolis | Hospital Estadual Vereador Melchiades Calazans
RJ | Rio de Janeiro | Hospital Municipal Lourenço Jorge
RJ | Rio de Janeiro | Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro
RJ | Rio de Janeiro | Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer
RJ | Rio de Janeiro | Maternidade da Mulher Mariska Ribeiro
RN | Santa Cruz | Hospital Universitário Ana Bezerra
RS | Erechim | Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim
RS | Porto Alegre | Hospital Cristo Redentor
SC | Florianópolis | Hospital Governador Celso Ramos
SC | Joinville | Hospital Infantil Dr Jeser Amarante Faria
SC | Balneário Camboriú | Hospital Municipal Ruth Cardoso
SC | São José | Hospital Regional de São José Dr Homero Miranda Gomes
SC | São Miguel do Oeste | Hospital Regional Terezinha Gaio Basso
SC | São José | Instituto de Cardiologia de Santa Catarina ICSC
SC | Florianópolis | Maternidade Carmela Dutra
SE | Aracaju | Maternidade Municipal Maria de Lourdes Santana Nogueira
SP | São Paulo | Centro de Referência da Saúde da Mulher
SP | Santos | Complexo Hospitalar dos Estivadores
SP | São Bernardo do Campo | Hospital da Mulher
SP | Campinas | Hospital das Clínicas da Unicamp
SP | Bauru | Hospital de Base de Bauru
SP | São Bernardo do Campo | Hospital de Clínicas Municipal
SP | São Paulo | Hospital de Transplantes do Estado de SP Euryclides de Jesus Zerbini
SP | Américo Brasiliense | Hospital Estadual Américo Brasiliense
SP | Bauru | Hospital Estadual de Bauru
SP | Diadema | Hospital Estadual de Diadema Hospital Serraria
SP | São Paulo | Hospital Estadual de Sapopemba
SP | Francisco Morato | Hospital Estadual Prof Carlos da Silva Lacaz
SP | Sumaré | Hospital Estadual de Sumaré
SP | Itapecerica da Serra | Hospital Geral de Itapecerica da Serra
SP | Itapevi | Hospital Geral de Itapevi
SP | Taboão da Serra | Hospital Geral Pirajussara
SP | São Paulo | Hospital Infantil Darcy Vargas
SP | São Paulo | Hospital Municipal Carmen Prudente
SP | Guarulhos | Hospital Municipal da Criança e do Adolescente
SP | Mogi das Cruzes | Hospital Municipal de Mogi das Cruzes Pref Waldemar Costa Filho
SP | São José dos Campos | Hospital Municipal Dr José de Carvalho Florence
SP | São Paulo | Hospital Municipal Gilson de Cássia Marques de Carvalho
SP | São Paulo | Hospital Municipal Infantil Menino Jesus
SP | São Paulo | Hospital Municipal M Boi Mirim
SP | São Paulo | Hospital Municipal Maternidade Professor Mário Degni
SP | Cotia | Hospital Regional de Cotia
SP | Jundiaí | Hospital Regional de Jundiaí
SP | Piracicaba | Hospital Regional de Piracicaba
SP | Registro | Hospital Regional de Registro
SP | Itanhaém | Hospital Regional Jorge Rossmann
TO | Palmas | Hospital e Maternidade Dona Regina S Campos
TO | Araguaína | Hospital Municipal de Araguaína Dr Eduardo Novaes Medrado