RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil da Bahia prendeu nesta segunda-feira (5) um casal sob suspeita de estupro e assédio sexual a alunas de uma escola de vôlei em Eunápolis, no extremo sul da Bahia, a 520 km de Salvador.

Os suspeitos são o professor da escola e a mulher dele, ambos com 20 anos.

A polícia não informou os nomes dos presos e as defesas não foram localizadas. Eles foram presos preventivamente (sem prazo) sob suspeita de estupro de vulnerável.

O suposto estupro teria acontecido em maio de 2025. A polícia não detalhou o caso. Os assédios, segundo a polícia, aconteciam por mensagens com conotação sexual enviadas às estudantes.

Alunas da escola vôlei e outras testemunhas foram ouvidas em depoimento e apresentaram à polícia as supostas capturas de tela dos aparelhos celulares, com o conteúdo de mensagens.

A polícia afirmou que continua investigando o caso para apurar a existência de novas vítimas.