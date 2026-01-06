SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O corpo do último homem que estava desaparecido em Balneário Barra do Sul (SC) após um passeio de lancha com os amigos foi encontrado.

O corpo de Luiz Paulo de Lima Barbosa, 37, foi achado na tarde desta segunda-feira (5). Segundo os bombeiros, ele estava na faixa de areia ao sul da Praia da Salinas em Balneário Barra do Sul, e foi encaminhado na sequência para identificação.

O velório de Luiz Paulo ocorreu nesta terça-feira (6). A cerimônia de homenagem começou às 9h na capela do cemitério Parque dos Crisântemos. Já o sepultamento tinha previsão de início para às 11h.

Pessoas próximas a Luiz também fizeram buscas paralelas por ele. "Hoje alugamos um barco para ir até as ilhas da Barra do Sul, pois acreditamos que ele possa estar nessa região. Seguimos firmes nas buscas pelo Luiz, com muita fé", informou o empreendedor Leonardo Santos nesta segunda-feira nas redes sociais.

Os três amigos faziam um passeio na Ilha Feia quando desapareceram. Clovisnei Zanella, 46, Claudionor da Silva Júnior e Luiz Paulo foram pescar na tarde da última terça-feira.

O último contato deles com familiares, no entanto, ocorreu às 17h. Eles informaram que ainda estavam na ilha por volta daquele horário, mas não se comunicaram mais depois disso. As famílias, então, acionaram os bombeiros sobre o paradeiro deles.

No dia seguinte, na quarta-feira, o corpo de Clovisnei foi encontrado. Segundo a corporação, ele estava sem vida a cerca de 15 km da costa na região de Balneário Barra do Sul. Próximo ao cadáver, foram achados uma tampa de cooler, mochila e garrafas de água.

No sábado, os socorristas localizaram Claudionor, também sem vida. Um pescador informou pela manhã aos bombeiros que havia visto um corpo boiando no mesmo local onde a primeira vítima foi encontrada.