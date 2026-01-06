SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-CEO da Hurb, João Ricardo Rangel Mendes, foi preso na noite desta segunda-feira (5) no Aeroporto Regional de Jericoacoara, no litoral do Ceará.

João Ricardo tentava embarcar em um voo para Guarulhos usando documento falso, segundo informações da Polícia Militar do Ceará. Funcionários da companhia aérea chamaram a polícia após perceber a irregularidade no momento do embarque.

Ao abordar o empresário, os policiais também perceberam que ele usava uma tornozeleira eletrônica descarregada. Ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Acaú e autuado em flagrante por uso de documento falso.

João Ricardo foi preso por roubo em abril de 2025 e teve autorização para deixar a prisão em julho, usando tornozeleira eletrônica.

A reportagem buscou por e-mail o escritório que representa Mendes. O espaço segue aberto para manifestação e será atualizado se houver posicionamento.

PRISÃO POR ROUBO DE OBRAS DE ARTE

João Ricardo foi preso em flagrante em abril de 2025 por suspeita de furtar obras de arte no Rio de Janeiro. Ele foi denunciado pelo Ministério Público sob acusação de levar obras de um hotel e de um escritório de arquitetura na Barra da Tijuca. Em ao menos uma das ações, ele teria usado um uniforme de prestador de serviço para entrar nos prédios.

O valor dos itens roubados ultrapassa R$ 20 mil. Segundo a polícia, apenas quatro objetos roubados ?um quadro e três esculturas? teriam, somados, o valor estimado de R$ 23 mil.

O furto foi interceptado em um shopping vizinho ao hotel. Seguranças do local perceberam a ação e interceptaram Mendes quando ele tentava entrar em um táxi no estacionamento. Ele conseguiu fugir em uma moto, mas foi preso em seguida.

Com as imagens de câmeras de segurança, a polícia conseguiu identificá-lo. Sua prisão foi realizada em sua casa, em um condomínio de luxo no mesmo bairro dos furtos. João Ricardo tentou fugir quando a polícia chegou ao local, mas os agentes o encontraram no terraço.

Algumas das peças furtadas foram encontradas em seu apartamento. As obras que a polícia conseguiu recuperar foram entregues aos seus donos.

A Justiça determinou a prisão preventiva do empresário, acatando o pedido do Ministério Público do Rio de Janeiro. O juiz afirmou que a medida é necessária para a garantia da ordem pública, em razão "da concreta periculosidade do custodiado e da pluralidade de suas condutas".

QUEM É JOÃO RICARDO MENDES

João Ricardo Mendes começou a empreender aos 18 anos. Ele abriu uma barraca de bebidas na Praia do Pepê, no Rio de Janeiro.

Fundou o Hotel Urbano, que viraria o Hurb, em 2011. Inspirado pelo site Peixe Urbano, o empresário e seu irmão abriram a empresa para vender pacotes de viagens, em meio à febre das compras coletivas no Brasil.

Durante a pandemia, no entanto, a empresa entrou em crise. No auge da covid-19, a empresa vendeu pacotes abaixo do valor de mercado. Quis manter o modelo de negócio no pós-pandemia, mas passou a ter dificuldade para cumprir com os contratos firmados.

Em 2023, João Ricardo Mendes foi pego fazendo ameaças e xingando clientes em grupos de WhatsApp. Em um grupo de reclamações sobre a plataforma, o ex-CEO xingou e ameaçou clientes, além de vazar seus dados, dizendo "para quem quiser passar trote."

O executivo renunciou ao cargo de CEO da Hurb depois do bate-boca com os clientes. Disse em carta que tiraria uma licença para aprender a liderar e para lidar com problemas pessoais.

Em 2024, ele esteve envolvido em uma investigação da Polícia Civil do Rio de Janeiro. O empresário foi denunciado por um ex-funcionário da Hurb, que o acusou de ameaça de violência física, injúria racial, humilhação e calúnia.