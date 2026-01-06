SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Roberto Farias Tomaz, 19, que estava desaparecido desde o dia 1º no pico Paraná, mesmo em meio ao desespero e incertezas enquanto estava perdido na mata, diz que jamais abandonou a fé.

Ele contou no programa Encontro, da TV Globo, nesta terça-feira (6), que enquanto se afogava e batia o corpo nas pedras, pedia proteção a Deus.

"Eu gritava bem alto: proteção, pai. Não abandonei o Senhor em nenhuma hora. Mesmo não sabendo se tinha gente orando ou não, eu sabia que Ele tava ali comigo", disse.

Renata Farias, irmã de Roberto, também participou do programa e disse que o incidente serviu para unir a família.

"Ele é um pedaço meu, que eu desejei. Quando eu era mais jovem, eu falava pra minha mãe que eu queria um irmão. Ele veio e eu falei que ia cuidar dele. Quando ela foi, a gente se uniu mais. A minha irmã e meu pai também [ficaram] preocupados com ele. E esse desencontro dele foi um encontro para a família também", afirmou Renata.

Roberto afirmou que entre os planos para 2026 estar o de ajudar outras pessoas.

"Assim como Deus me ajudou, me deu a iluminação, eu penso em passar essa visão para as pessoas, ver que Ele existe, que tenham fé num propósito e que não podem desistir. Meu plano para 2026 é mais ou menos isso", concluiu.

Desaparecido desde o dia 1º, Roberto foi encontrado vivo na manhã desta segunda (5), ao chegar sozinho a uma fazenda da CGH (Central Geradora Hidrelétrica) Cacatu, em Antonina, no litoral do Paraná. A informação foi divulgada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Paraná às 10h45. O jovem foi encaminhado ao hospital da cidade e, segundo os socorristas, aparentava estar bem.

Ele contou que ainda não se alimentou em razão do desgaste físico.

"Eu tô até agora sem comer também. Por conta do meu desgaste físico eu não posso comer direito, então, estou ainda mais 48 horas sem comer, sem nada, só na força mesmo", afirmou, dizendo que deve receber alta hoje ou ma quarta-feira (7).