SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Prefeitura de São Paulo divulgou o edital do IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana) de 2026 com o calendário das notificações de lançamento do tributo. A partir de 15 de janeiro, os contribuintes já podem consultar online os valores do imposto.

O vencimento da primeira parcela ou prazo para pagamento à vista ocorre em fevereiro para todos os imóveis, conforme o documento.

Quem optar pelo pagamento do IPTU à vista terá um desconto de 3%. O imposto também pode ser parcelado em até dez vezes.

Os proprietários de imóveis vão receber inicialmente a notificação de lançamento do imposto com a opção de pagamento à vista ou da primeira parcela. Neste ano, pela primeira vez, não haverá o envio de uma segunda correspondência com as demais parcelas do IPTU aos contribuintes que não efetuarem o pagamento à vista.

Agora, quem optar pelo parcelamento deve emitir as demais parcelas pela internet no site da prefeitura.

ISENÇÃO

A Câmara Municipal aprovou em outubro do ano passado a revisão da PGV (Planta Genérica de Valores) proposta pela prefeitura. Utilizada como base de cálculo do IPTU, a revisão irá beneficiar mais de 1,5 milhão de imóveis residenciais com isenção total ou descontos no imposto, segundo a gestão Ricardo Nunes (MDB).

Deste total, mais de 1 milhão de imóveis ficarão totalmente isentos, enquanto cerca de outros 540 mil terão reduções proporcionais, conforme a faixa de valor venal.

O texto também mantém o limite de reajuste do imposto em até 10% para imóveis residenciais e comerciais, medida que garante previsibilidade e estabilidade fiscal.

VENCIMENTO

No dia escolhido, para contribuintes que fizeram opção via atualização cadastral;

No dia 9 ou no dia 14, para contribuintes que não fizeram opção de dia de vencimento;

No dia 20, para os contribuintes que optaram pela notificação por administradoras de imóveis, vencendo a primeira parcela no mês de março.

PAGAMENTO

Além das formas já tradicionais de pagamento do IPTU, os moradores de São Paulo poderão utilizar novamente o sistema Pix para pagar o tributo. A Secretaria Municipal da Fazenda de São Paulo ressalta que não envia cobranças ou links para pagamentos de tributos por email, SMS ou WhatsApp.

Quem optar pelo pagamento com Pix deve ficar atento a estas orientações:

- Emita a guia de pagamento pela página oficial da Secretaria Municipal da Fazenda de São Paulo, no link direto iptu.prefeitura.sp.gov.br;

- Como beneficiário do pagamento deve constar Secretaria Municipal da Fazenda (CNPJ: 46.392.130/0001-18);

- A instituição emissora do QR Code deve ser o Banco Bradesco S/A.

O pagamento do IPTU 2026 poderá ser realizado nos terminais de autoatendimento ou pelo internet banking dos bancos conveniados. O pagamento também poderá ser realizado nos guichês de caixa e nas lotéricas -para esses canais é necessário o documento impresso.

O IPTU também pode ser pago por débito automático-para os contribuintes que fizeram essa opção em anos anteriores, ela continuará valendo para 2026. Quem ainda não optou por esta modalidade deverá realizar o pagamento da 1ª parcela pelos canais normais, mas poderá fazer essa opção até a data de vencimento desta parcela, sendo que a opção pelo débito automático passará a valer já a partir da 2ª parcela.