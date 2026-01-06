BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A perfuração do bloco 59 da bacia Foz do Amazonas registrou um vazamento no último domingo (4), e as atividades em busca de petróleo no local foram paralisadas temporariamente pela Petrobras, por segurança.

Segundo pessoas que acompanham a operação, o acidente aconteceu com um fluido secundário injetado na atividade da sonda perfuradora, e não se trata de um escape de petróleo.

A Petrobras estima que vazaram quase 15 m³ deste produto no mar e comunicou o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis).

O instituto autorizou a perfuração de poço na Foz do Amazonas, bacia que integra a chamada margem equatorial do país, em outubro do ano passado, após anos de embates pela licença.

A exploração de petróleo na bacia Foz do Amazonas dividiu o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O empreendimento foi muito criticado por ambientalistas e pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, mas foi defendido por pastas como a de Minas e Energia, por parlamentares da base, pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e pelo próprio Lula.

Após mais de uma década de análises, o Ibama liberou a perfuração às vésperas da COP30, a conferência sobre clima das Nações Unidas que aconteceu em Belém (PA).