A cidade de Caxias, no Maranhão, a Folia de Reis tem a apresentação de vários folguedos, na Praça da Matriz. Entre eles, o Encanto da Terra, Jacar, Reisado Mirim, Encanto dos Corais, Filomena, os três Reis Magos e Dona Joaninha.

Na capital do Rio Grande do Norte, Natal, a comemoração começou na madrugada no Santuário de Santos Reis, com missa de vigília à meia-noite, missa da alvorada às 06h, dos enfermos às 07h, dos peregrinos às 09h da manhã, com a missa de encerramento às 16 horas, seguida da procissão pelas ruas do bairro natalense de Reis Magos.

No Piauí, a tradição se faz presente no 26º Festival de Reisado da cidade de Boa Hora. Durante a comemoração a arena do festival recebe vários grupos de Reisado, entre eles o Boi Maravilha, o Boi Estrela e o Boi Esperança.

Os integrantes das brincadeiras - entre eles cantadeiras, caretas, dançador, sanfoneiro, mandado e, claro, o boi - se apresentam para uma comissão julgadora, concorrendo a prêmios em dinheiro. Na sequência, ocorre o tradicional ritual da morte dos bois, realizado nas casas dos pagadores de promessas.

Em Pernambuco, a Folia de Reis acontece tanto no interior quanto na capital. Em Recife, a tradicional Queima da Lapinha acontece nesta terça-feira. A Queima da Palhinha ou do próprio presépio marca o encerramento dos festejos natalinos e a abertura do Carnaval, simbolizando renovação e esperança. A concentração será a partir das 16 horas, na Rua Nova, em frente à Igreja de Nossa Senhora da Conceição dos Militares.

Em Minas Gerais, onde a tradição é bastante presente, o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (Iepha) já cadastrou mais 1,6 mil grupos em cerca de 400 municípios de todas as regiões, consideradas, desde 2017, patrimônio cultural de natureza imaterial. Além dos Reis Magos, são cultuados o Divino Espírito Santo, São Sebastião, São Benedito e Nossa Senhora da Conceição, em períodos que não são necessariamente o de Natal.

Segundo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), existem três pedidos de reconhecimento abertos no Departamento de Patrimônio Imaterial (DPI): Reisados de Pernambuco; Folias de Reis Fluminenses; e Folias de Reis do Estado de São Paulo.

Em Pernambuco, o Reisado recebeu, em 2022, o título de Reisado de Patrimônio Cultural Imaterial do Estado. O mapeamento realizado pela Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) abrangeu os municípios do Recife, de Garanhuns, povoado de Maniçoba (Capoeiras), Paranatama, Águas Belas, Arcoverde, Sertânia, Pedra, Petrolina, Santa Maria da Boa Vista, Lagoa Grande e Tacaratu, contemplando o agreste pernambucano e a região metropolitana do Recife.

No Rio de Janeiro, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), em parceria com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), identificou Folias de Reis nos municípios de Angra dos Reis, Cabo Frio, Cassimiro de Abreu, Duas Barras, Itaboraí, Mangaratiba, Paraty, Petrópolis, Quatis, Quissamã, Rio Claro, Rio de Janeiro, Santa Maria Madalena e São Pedro da Aldeia.

Em São Paulo, as Folias de Reis estão presentes no interior do estado, mais precisamente, na microrregião de Ourinhos e de Assis, reunindo elementos usados pelos integrantes na construção de suas identidades e memória, a exemplo dos grupos: Bandeiras de Santos Reis de Ribeirão Grande; Companhia de Reis Água das Anhumas; Companhia de Reis Família Faceiros e Faceiros Jr.; e Companhia de Reis Três Ilhas.

