RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma mulher foi baleada por uma bala perdida na tarde desta segunda-feira (5) dentro de um mercado no bairro de Cordovil, na zona norte do Rio de Janeiro. Ela estava no estacionamento do estabelecimento, situado em um dos acessos à Cidade Alta, comunidade do Complexo de Israel.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 16º BPM (Olaria) foram acionadas para verificar a entrada da vítima no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que a mulher recebe atendimento, aparentemente de um médico, ainda no local.

Testemunhas relataram que a vítima foi atingida durante um confronto, quando criminosos teriam disparado na direção de um blindado da Polícia Militar. O caso está sob investigação da Polícia Civil. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde da mulher.

Em nota, a Polícia Militar disse que , "de acordo com o comando do 16º BPM, equipes foram verificar a entrada de uma mulher com ferimentos provocados por disparo de arma de fogo no Hospital Estadual Getúlio Vargas. Segundo informações iniciais, a vítima foi ferida no interior de um estabelecimento comercial, localizado no bairro de Cordovil. Ocorrência em andamento".