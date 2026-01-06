SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois vencedores da Mega da Virada 2025 ainda não se apresentaram para retirar o prêmio, de acordo com a Caixa.

Segundo o banco, os apostadores das apostas individuais contempladas com o prêmio principal (seis acertos) da Mega da Virada, registradas nas cidades de Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo, todas feitas pelo canal eletrônico, já se apresentaram para o recebimento.

O ganhador da aposta simples feita em João Pessoa, na Paraíba, ainda não compareceu para o recebimento do prêmio.

Dois bolões também foram contemplados. Um de 18 cotas foi registrado em Franco da Rocha. Desses, 17 já retiraram o prêmio. Apenas um ganhador não compareceu para receber sua parte.

Outro bolão de 10 cotas, feito em Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul, foi contemplado. Todos os apostadores já se apresentaram para o recebimento do prêmio.

De acordo com a Caixa, os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio que, no caso do concurso 2955, realizado em 1° de janeiro, será dia 1° de abril. Após esse prazo, os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).