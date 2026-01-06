SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma mulher grávida de 28 anos em situação de rua foi agredida e teve 70% do corpo queimado na tarde de segunda-feira (5) em Itapevi, na Grande São Paulo.

A vítima está em estado grave no Hospital Geral de Itapevi com queimaduras de segundo e terceiro grau.

O caso ocorreu na avenida Leda Pantalena, no Jardim Portela. Segundo a Polícia Militar, equipes que estiveram no endereço foram informadas que a mulher teria cometido um furto na região. Ainda segundo os relatos de testemunhas, ela seria usuária de drogas.

O atendimento no local foi feito pelo Corpo de Bombeiros e pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

As circunstâncias sobre os responsáveis pelo crime e como ocorreu a agressão e a queimadura são apurados pela Polícia Civil, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública. Não há informações sobre suspeitos.

O caso foi registrado como lesão corporal na Delegacia de Itapevi.