que ele teve na última madrugada. Ele está preso em uma cela na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília (DF).

Moraes se baseou, segundo seu despacho, na avaliação da equipe da Polícia Federal.

O médico da Polícia Federal constatou ferimentos leves e não identificou necessidade de encaminhamento hospitalar, sendo indicada apenas observação, apontou Moraes no despacho.

Por isso, o ministro escreveu, na decisão, que não haveria nenhuma necessidade de remoção imediata do custodiado para o hospital.

Ele acrescentou que a defesa de Bolsonaro, entretanto, foi aconselhada pelo médico particular que o ex-presidente teria direito a fazer exames, desde que previamente agendados e com indicação específica e comprovada necessidade.

Ainda no despacho, o ministro determinou que a defesa indique quais os exames necessários para que se verifique a possibilidade de realização no sistema penitenciário.

A esposa do ex-presidente, Michelle Bolsonaro, fez postagem no Instagram indicando que o marido teve uma crise.

Meu amor não está bem. Durante a madrugada, enquanto dormia, teve uma crise, caiu e bateu a cabeça no móvel.

A ex-primeira-dama lamentou ainda que o atendimento só ocorreu pela manhã desta terça, quando Bolsonaro foi chamado para a visita, às 9h. Essa demora, segundo ela, ocorreu porque o quarto permanece fechado.

Ainda sobre o incidente, Michelle acrescentou que Bolsonaro não se recordava quanto tempo ficou desacordado e que seriam necessários exames para verificar eventual trauma ou possível dano neurológico.

Para a imprensa, o médico Cláudio Birolini, que atende o ex-presidente, disse que Bolsonaro teve um traumatismo leve.

