SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O empresário João Ricardo Mendes, fundador e ex-CEO da Hurb (antigo Hotel Urbano), foi preso em um aeroporto no Ceará na noite de segunda-feira (5).

De acordo com a Polícia Militar, Mendes foi detido por usar um documento falso no Aeroporto Regional de Jericoacoara, em Cruz. Ele tentava embarcar em um voo com destino a Guarulhos, em São Paulo.

Os agentes foram acionados por funcionários da companhia aérea e por equipe de segurança aeroportuária que suspeitaram da irregularidade.

Mendes usava uma tornozeleira eletrônica que, segundo a polícia, estava descarregada. "O homem foi conduzido à Delegacia Regional de Acaraú, por meio da Central de Procedimentos Digitais, onde foi instaurado o inquérito policial. Ele foi autuado com base no artigo 304 do Código Penal Brasileiro, que trata do uso de documento falso."

A Folha tenta contato com defesa do empresário.

CRISE NA HURB

A Hurb, empresa fundada por Mendes, enfrenta crise desde 2023, marcada por ações judiciais e queixas de consumidores sobre cancelamentos e falta de estornos.

Em setembro de 2024, a plataforma lançou um sistema para negociar dívidas com clientes. Mendes e outros sócios viraram réus por estelionato no mesmo ano, acusados de não ressarcir uma cliente em quase R$ 4.000.

Mendes foi preso em flagrante em 25 de abril do ano passado, acusado de furtar obras de arte e objetos de um hotel e de um escritório de arquitetura na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade. Ele foi solto em decisão de 21 de julho.