SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um ônibus de turismo capotou nesta terça-feira (06) na BR-365, em Patos de Minas, matando cinco pessoas e ferindo outras 47.

Vítimas voltavam de festas em comemoração ao Ano-Novo em Salvador, segundo o Corpo de Bombeiros. Ao todo, 28 pessoas sofreram ferimentos leves, entre elas dois motoristas e quatro crianças.

Outras 19 pessoas estão internadas com ferimentos mais graves. Elas foram levadas ao Hospital Regional Antônio Dias.

Motorista disse que perdeu o controle do ônibus; chovia forte, segundo os bombeiros. Teste do bafômetro não indicou uso de bebida alcoólica pelos motoristas.

Veículo colidiu com força em eucaliptos. Ônibus seguia para Uberlândia, no oeste de Minas Gerais.