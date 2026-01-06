SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um sagui curioso foi flagrado por uma câmera de segurança em Jundiaí (SP), no bairro Sítio São José, na tarde do último sábado (3). Por quase dois minutos, o macaquinho interage com o aparelho, aparentemente tentando entender que tipo de objeto estranho é aquele.

O animal chega a sumir das imagens por alguns segundos, mas logo retorna para continuar sua suposta investigação.

De acordo com o morador Élcio Calciolari, proprietário da câmera, ter notado os registros foi um golpe de sorte.

"A câmera deu uma leve reclinada quando ele subiu no equipamento, foi isso que me chamou a atenção", explica. "Fui verificar o porquê da câmera ter saído da posição original e acabei vendo ele explorando".

Calciolari conta, ainda, que os saguis são muito comuns nas árvores da vizinhança.

De pelagem acinzentada, com orelhas e testa brancas, o curioso animal parece ser da espécie Callithrix jacchus, conhecido como mico-estrela ou sagui-de-tufo-branco. Essa é uma das menores espécies do gênero, medindo cerca de 20 centímetros de altura e pesando entre 200 e 350 gramas.

Endêmico do Brasil e originário da caatinga nordestina, o bicho é altamente adaptável e se espalhou por vários estados, inclusive em áreas urbanizadas.

Tornou-se tão comum que hoje é considerado espécie invasora em algumas regiões, segundo o ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade). Ao mesmo tempo, a captura dos micos na natureza representa uma ameaça para sua existência em seu habitat natural.