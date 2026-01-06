SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois homens foram presos na região central de São Paulo na tarde desta terça-feira (6) por estarem se passando por policiais civis. Eles foram detidos por PMs, e um deles se identificou como investigador do 3º Distrito Policial (Campos Elíseos).

A dupla foi abordada na rua Aurora. De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo, a PM foi acionada para atender uma ocorrência no local.

"Durante a abordagem, foi constatado que os suspeitos não pertencem à Polícia Civil e estariam armados, além de portar aproximadamente R$ 19 mil em notas falsas", diz a nora.

Além do dinheiro falso em notas de R$ 200, também foram apreendidos um distintivo, uma pistola Canik 9 milímetros que já teria sido apreendida em 2023 em Osasco, três carregadores, algema, uma carteira com identificação e até uma identidade funcional.

Um dos homens também conduzia um carro. Ambos tinham histórico criminal.

De acordo com a SSP, o caso foi encaminhado à Polícia Federal.