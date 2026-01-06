SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O deputado estadual Guilherme Delaroli (PL), presidente em exercício da Alerj (Assembleia Legislativa do Rio), demitiu nesta terça-feira (06) 204 funcionários da casa de uma vez, por meio de dispensas e exonerações.

Mudanças foram anunciadas em edição extraordinária do Diário Oficial fluminense. Ao todo, foram 185 exonerações e 19 dispensas.

Filho e ex-mulher de ex-governador Sergio Cabral integram a lista. Marco Antônio Cabral e Susana Neves foram alvos de exonerações. Ele atuava como assistente da assessoria da presidência, enquanto ela mantinha cargo de assessora na diretoria-geral da Alerj.

Delaroli assumiu comando da Alerj em contexto conturbado. Em 3 de dezembro, o presidente da Alerj, Rodrigo Bacellar (União), foi preso pela Polícia Federal por suposto vazamento de informações sigilosas no âmbito da Operação Zargun, que levou à prisão do ex-deputado estadual TH Joias (MDB), em setembro.