SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma mulher foi sequestrada no estacionamento de um supermercado na zona sul de São Paulo, quando ia entrar em seu carro após fazer compras.

O caso ocorreu na tarde desta terça-feira (6) em um estabelecimento na avenida das Nações Unidas, na região de Santo Amaro.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública estadual diz que a vítima de sequestro relâmpago foi encontrada momentos depois, bem como o veículo usado pelos criminosos. Não foi informado se ela ficou ferida e se a polícia identificou os suspeitos de participarem do crime.

Um vídeo gravado por uma câmera de monitoramento do supermercado mostrou a ação dos sequestradores.

De acordo com as imagens, a mulher atravessa parte do estacionamento e vai até o seu carro, um SUV branco.

Ela aciona o controle remoto do veículo e quando começa a abir a porta do motorista, um homem sai do banco traseiro do carro estacionado ao lado, também de cor branca, e a puxa para o interior do veículo onde estava.

Segundo as imagens, a mulher ainda tenta fugir e reagir, mas é empurrada para o banco traseiro do veículo dos criminosos. O homem entra pela mesma porta e o carro sai em alta velocidade.

As imagens mostram pessoas saindo em direção ao veículo em fuga, sendo que uma delas correndo, mas não o alcançam.

Havia pelo menos um homem colocando compras no porta-malas de um automóvel a poucos metros do sequestro.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública, a Polícia Militar foi acionada. "A ocorrência está em andamento e sendo registrada no 11º Distrito Policial [Santo Amaro]", diz a pasta.

Em outubro do ano passado, uma mulher de 58 anos foi vítima de um sequestro relâmpago no estacionamento de um supermercado também na zona sul paulistana.

Ela ficou sob poder dos criminosos e foi obrigada e fazer transações financeiras.

Em 10 de março de 2025, uma mulher de 45 anos foi sequestrada no estacionamento da loja Cobasi do Morumbi (zona oeste de SP).

Câmeras de monitoramento registraram quando a mulher retorna ao carro com as compras. Ela coloca as sacolas no banco do passageiro e vai em direção à porta do motorista. Quando ela vai entrar no carro, dois criminosos saem de um Honda Fit estacionado ao lado e a rendem.

Ela tenta se soltar, mas os suspeitos a colocam no banco traseiro do Fit e saem com o veículo do estacionamento.

A vítima ficou sob poder dos criminosos por três horas e foi obrigada a transferir valores via Pix e por cartões bancários em uma máquina de pagamento.