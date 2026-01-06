RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Informações do boletim de ocorrência indicam que o autor dos disparos que mataram o turista paulista Rafael Ventura Martins, de 32 anos, já chegou ao restaurante atirando, sem registro de discussão prévia com a vítima. O crime ocorreu na noite do último domingo (4), em um estabelecimento na orla da praia de Porto de Galinhas, no município de Ipojuca, no Grande Recife.

Segundo o documento policial, Rafael estava no restaurante Caldinho do Nenen acompanhado da companheira e de um casal de amigos quando um homem desconhecido se aproximou e efetuou os disparos. A vítima foi atingida duas vezes, sendo um dos tiros no rosto. Ele morreu ainda no local.

O autor dos disparos fugiu após o crime e não havia sido localizado até a noite desta terça-feira (6). O nome dele não foi divulgado pelas autoridades.

Inicialmente, circularam relatos de que o homicídio teria sido precedido por um desentendimento motivado por ciúmes. O boletim de ocorrência, no entanto, não menciona qualquer discussão antes dos tiros. A motivação do crime ainda é investigada pela Polícia Civil de Pernambuco.

Vídeos feitos por clientes e que circulam nas redes sociais mostram a tentativa de socorro logo após os disparos. Nas imagens, Rafael aparece ferido no chão do restaurante, enquanto pessoas que estavam no local tentam prestar atendimento.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 18º Batalhão foram acionados após relatos de disparos de arma de fogo e constataram a morte do turista ao chegarem ao local. O Corpo de Bombeiros também foi chamado.

O caso é investigado pela 15ª Delegacia de Polícia de Homicídios. Nesta terça, a Polícia Civil de Pernambuco afirmou que as investigações foram iniciadas e seguem em andamento. "Mais informações serão repassadas após a conclusão do inquérito que apura o crime", diz o comunicado. Até a última atualização, ninguém havia sido preso.

O restaurante Caldinho do Nenen divulgou nota em que lamenta o assassinato e manifesta solidariedade à vítima, a seus familiares e a todos os envolvidos. O estabelecimento afirmou que prestou apoio desde o primeiro momento e colabora com as autoridades para o esclarecimento dos fatos.