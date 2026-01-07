SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após uma trégua nos termômetros, a cidade de São Paulo pode registrar mais um dia de calor nesta quarta-feira (7), com máxima de até 29°C, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) e pancadas de chuva isoladas.

De acordo com o instituto, o céu terá muitas nuvens durante todo o dia, mas a chuva tende a se concentrar no período da tarde.

E é neste período que podem ocorrer rajadas de vento e alagamentos, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo.

A média das mínimas do CGE pode ficar em 18°C, e a máxima, em 28°C, próximo do que o Inmet prevê na estação do Mirante de Santana, na zona norte da capital.

De acordo com a Defesa Civil de SP, apesar de não haver previsão de acumulados significativos no estado, é preciso ter atenção em áreas vulneráveis com os temporais isolados.

A situação se repete também na quinta-feira (8), diz o centro da prefeitura, com tempo abafado, elevação de temperatura ao longo da manhã e chuvas à tarde.

Todo o litoral de São Paulo está sob aviso de perigo potencial de chuvas, com risco baixo de alagamentos e deslizamentos em áreas de risco, até a sexta-feira (9), diz o Inmet. A faixa sob o alerta também abrange a maior parte do litoral do Rio de Janeiro, somando, considerando os dois estados, 119 cidades.