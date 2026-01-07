SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um caminhão pegou fogo na manhã desta quarta-feira (7) e interditou a rodovia Anhanguera, em Sumaré (SP).

O veículo começou a pegar fogo por volta das 5h50. O caso ocorreu na faixa três da rodovia no km 107, de acordo com informações da Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo).

Pouco tempo depois, os pneus estouraram e houve ainda um vazamento de óleo diesel. Ainda segundo o órgão, o combustível começou a escorrer pela pista e cair em uma canaleta de água.

A interdição no momento é total. Uma grande coluna de fumaça preta foi registrada no local, que está com 8 mil km de congestionamento, do km 115 ao km 107. O tráfego precisou ser desviado para a pista marginal.

O motorista do caminhão não se feriu. O Corpo de Bombeiros está atendendo a ocorrências e a causa do incêndio ainda será investigada.