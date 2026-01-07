SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O pantógrafo de um trem da linha 8-Diamante da ViaMobilidade foi arrancado após um problema durante uma viagem na noite desta terça-feira (6). O equipamento é responsável por distribuir energia da linha aérea para os veículos.

Problema com o equipamento assustou passageiros que estavam dentro do trem, perto da estação Presidente Altino. Ninguém ficou ferido, mas o veículo levou um solavanco no meio da viagem. Uma foto divulgada pela TV Globo mostra o pantógrafo na plataforma após o incidente.

Por causa da interferência na linha aérea, as linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda estão compartilhando a mesma via entre as estações Osasco e Presidente Altino. A ViaMobilidade informou à reportagem que técnicos trabalham no local, mas não deu previsão para normalização da via.

Apesar do compartilhamento de via, segundo a ViaMobilidade, a situação é normal, assim como os intervalos dos trens. A linha 8 liga a cidade de Itapevi ao centro de São Paulo, passando pelo município de Osasco - que também é atendido pela linha 9-Esmeralda.

A ViaMobilidade foi questionada pela reportagem, mas não explicou o que causou a retirada do equipamento. O espaço segue aberto para manifestação.