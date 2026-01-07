SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A UFPR (Universidade Federal do Paraná) está com inscrições para ingresso por meio da nota do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

Ao todo, são 852 vagas distribuídas entre 56 cursos nos cinco campi da instituição ?Curitiba, Jandaia do Sul, Matinhos, Palotina e Pontal do Paraná.

Para participar do processo seletivo, o candidato precisa concluir o ensino médio até o dia 29 de janeiro de 2026 e ter realizado uma das edições do Enem de 2021 a 2025.

De acordo com o edital, o participante que tiver participado de mais de uma edição do Enem deverá optar por apenas um dos resultados do exame nacional.

As inscrições para o processo seletivo são gratuitas e podem ser feitas até o dia 19 de janeiro no site da instituição.

O resultado preliminar do processo seletivo será divulgado em 20 de janeiro e o resultado definitivo (após período de recursos), no dia 26 de janeiro.

A lista de cursos ciências sociais, comunicação institucional, engenharia florestal, física, geografia, gestão pública, letras, matemática, química, turismo, serviço social, computação, oceanografia e outros.

CALENDÁRIO VESTIBULAR VIA NOTA DO ENEM UFPR 2026

- Período de inscrição: até 19 de janeiro de 2026

- Resultado preliminar: 20 de janeiro de 2026

- Resultado definitivo: 26 de janeiro de 2026

CURSOS E VAGAS

Campus - Curso - Grau - Vagas

Curitiba - Ciências Sociais - Licenciatura - 10

Curitiba - Comunicação Institucional - Tecnológico - 2

Curitiba - Engenharia Cartográfica e de Agrimensura - Bacharelado - 19

Curitiba - Engenharia Florestal - Bacharelado - 33

Curitiba - Engenharia Industrial Madeireira - Bacharelado - 6

Curitiba - Engenharia Industrial Madeireira - Bacharelado - 24

Curitiba - Expressão Gráfica - Bacharelado - 12

Curitiba - Física - Licenciatura - 34

Curitiba - Geografia - Bacharelado - 4

Curitiba - Geografia - Bacharelado - 3

Curitiba - Gestão da Qualidade - Tecnológico - 19

Curitiba - Gestão Pública - Tecnológico - 10

Curitiba - Letras - Italiano - Licenciatura - 4

Curitiba - Letras - Polonês - Bacharelado - 4

Curitiba - Letras - Português e Alemão - Licenciatura - 4

Curitiba - Letras - Português e Francês - Licenciatura - 3

Curitiba - Luteria - Tecnológico - 6

Curitiba - Matemática - Licenciatura - 4

Curitiba - Matemática - Licenciatura - 10

Curitiba - Matemática Industrial - Bacharelado - 21

Curitiba - Negócios Imobiliários - Tecnológico - 2

Curitiba - Química - Licenciatura - 12

Curitiba - Química - Licenciatura - 14

Curitiba - Secretariado - Tecnológico - 26

Curitiba - Turismo - Bacharelado - 6

Jandaia do Sul - Ciências Exatas (Física) - Licenciatura - 11

Jandaia do Sul - Ciências Exatas (Matemática) - Licenciatura - 9

Jandaia do Sul - Ciências Exatas (Química) - Licenciatura - 12

Jandaia do Sul - Engenharia Agrícola - Bacharelado - 22

Jandaia do Sul - Engenharia de Alimentos - Bacharelado - 24

Jandaia do Sul - Engenharia de Produção - Bacharelado - 22

Matinhos - Administração Pública - Bacharelado - 5

Matinhos - Agroecologia - Tecnológico - 15

Matinhos - Ciências - Licenciatura - 22

Matinhos - Ciências Ambientais - Bacharelado - 18

Matinhos - Geografia - Licenciatura - 17

Matinhos - Gestão de Turismo - Tecnológico - 11

Matinhos - Gestão e Empreendedorismo - Bacharelado - 12

Matinhos - Letras - Português - Licenciatura - 13

Matinhos - Saúde Coletiva - Bacharelado - 20

Matinhos - Serviço Social - Bacharelado - 3

Palotina - Ciências Biológicas - Licenciatura - 17

Palotina - Ciências Biológicas - Bacharelado - 12

Palotina - Ciências Exatas (Física) - Licenciatura - 27

Palotina - Ciências Exatas (Matemática) - Licenciatura - 21

Palotina - Ciências Exatas (Química) - Licenciatura - 26

Palotina - Computação - Licenciatura - 29

Palotina - Engenharia de Aquicultura - Bacharelado - 43

Palotina - Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia - Bacharelado - 41

Palotina - Engenharia de Energia - Bacharelado - 38

Pontal do Paraná - Ciências Exatas (Física) - Licenciatura - 10

Pontal do Paraná - Ciências Exatas (Matemática) - Licenciatura - 8

Pontal do Paraná - Ciências Exatas (Química) - Licenciatura - 13

Pontal do Paraná - Engenharia Ambiental e Sanitária - Bacharelado - 17

Pontal do Paraná - Engenharia de Aquicultura - Bacharelado - 20

Pontal do Paraná - Oceanografia - Bacharelado - 2