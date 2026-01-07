SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A mulher sequestrada no estacionamento de um supermercado na zona sul de São Paulo, na tarde de terça-feira (6), foi jogada do veículo em movimento durante a fuga dos criminosos, segundo o boletim de ocorrência.

A analista de sistemas, de 51 anos, sofreu sequestro relâmpago quando entrava em seu veículo, um Audi Q3, para deixar o estabelecimento.

Um homem armado saiu do banco traseiro do carro que estava ao lado do dela, segundo o relato no boletim de ocorrência. Ela gritou por socorro, mas foi obrigada a entrar no veículo onde estavam outros dois bandidos.

A vítima contou que os criminosos pegaram o telefone celular dela e tentaram fazer transferências via Pix. Porém eles perceberam que estavam sendo perseguidos pela polícia e ficaram nervosos. O bando desistiu de roubar o dinheiro da vítima e se concentrou na fuga.

Segundo depoimento da vítima no boletim de ocorrência, os suspeitos passaram a procurar uma rodovia e conseguiram acessar a rodovia Anhanguera. Eles comentaram que queriam encontrar uma comunidade por onde pudessem fugir. Após isso, em trecho da via, os criminosos diminuíram a velocidade e empurraram a mulher para fora do veículo.

A mulher afirmou que bateu a cabeça na pista e foi socorrida por pessoas que passavam pelo local.

Os criminosos não conseguiram fazer nenhuma transferência financeira nas contas da vítima.

O veículo usado pelos suspeitos foi abandonado em Osasco. O caso foi registrado no 11° DP (Santo Amaro).

OUTROS CASOS

Em outubro do ano passado, uma mulher de 58 anos foi vítima de um sequestro relâmpago no estacionamento de um supermercado também na zona sul paulistana.

Ela ficou sob poder dos criminosos e foi obrigada e fazer transações financeiras.

Em 10 de março de 2025, uma mulher de 45 anos foi sequestrada no estacionamento da loja Cobasi do Morumbi (zona oeste de SP).

Câmeras de monitoramento registraram quando a mulher retornou ao carro com as compras. Ela colocou as sacolas no banco do passageiro e foi em direção à porta do motorista. Quando ela ia entrar no carro, dois criminosos saíram de um Honda Fit estacionado ao lado e a renderam.

Ela tentou se soltar, mas os suspeitos a colocaram no banco traseiro do Fit e saíram com o veículo do estacionamento.

Ela ficou sob poder dos criminosos por três horas e foi obrigada a transferir valores via Pix e por cartões bancários em uma máquina de pagamento, de acordo com a SSP.