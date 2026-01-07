SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um professor de dança, morador de Osasco (SP), está desaparecido desde o último domingo (4) após marcar um encontro por um aplicativo de relacionamento em Cabo Frio (RJ).

O QUE ACONTECEU

Eduardo dos Santos Alves, 29, estava na cidade para passar o réveillon. O jovem e um grupo de amigos tinham ido para o estado fluminense no dia 28 de dezembro e planejavam retornar à São Paulo no domingo, dia em que ele desapareceu.

Na madrugada daquele dia, Eduardo saiu com um homem que conheceu pelo aplicativo de relacionamento Grindr. Segundo o boletim de ocorrência, às 5h11, ele enviou uma mensagem por WhatsApp aos amigos dizendo que estava na casa do rapaz, mas que voltaria antes da viagem de retorno.

O homem com quem saiu o teria buscado na casa onde estava hospedado. Eduardo teria saído da residência alugada quando todos estavam dormindo e, por isso, seus amigos não souberam informar a roupa que vestia quando desapareceu.

Uma frentista de um posto na cidade de São Pedro da Aldeia informou tê-lo visto. Ao UOL, Carlos Henrique Gonçalves, amigo da vítima, relatou que a funcionária entrou em contato dizendo que viu Eduardo sujo, sem documentos e debilitado.

Depois disso, no entanto, Eduardo continuou desaparecido. As pessoas próximas à ele iniciaram buscas por hospitais, UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) e em delegacias, mas sem sucesso.

A Polícia Civil investiga o caso. Em nota, a corporação disse que o caso foi registrado na 14ª DP, do Leblon, e encaminhado à 126ª DP, de Cabo Frio.

Além de dançarino, Eduardo é analista de finanças e estudava para ser cientista de dados. "Ele é muito conhecido no meio da dança em São Paulo, é de Osasco, onde a família mora, e é um jovem muito querido por todos", contou Carlos.