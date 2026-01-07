RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu três suspeitos de tráfico na manhã desta quarta-feira (7) na localidade conhecida como Buraco do Boi, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e identificou a construção de um novo espaço de lazer atribuído ao traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão.

Peixão é apontado como líder do Complexo de Israel, formado durante a pandemia de Covid-19, segundo a polícia. Ele não possui defesa. Após tomar territórios do Comando Vermelho, ele uniu as comunidades com pontes, sendo a maior sobre o rio Pavuna. As obras facilitaram o deslocamento de seus comparsas.

Segundo a corporação, os suspeitos foram detidos em uma área de mata, onde os agentes também apreenderam um fuzil. Durante a operação, os policiais localizaram um espaço ainda em obras, com piscina e churrasqueira, que estaria sendo utilizado como área de lazer por integrantes da facção TCP (Terceiro Comando Puro), ligada a Peixão.

O local apresentava pichações com a frase "Exército de Israel" e a estrela de Davi, símbolo religioso que, de acordo com a polícia, vem sendo indevidamente apropriado pelo grupo criminoso como forma de identificação da facção. A área já vinha sendo monitorada pelos investigadores por ser considerada um possível ponto de apoio ao tráfico de drogas.

Em março de 2025, a Polícia Civil demoliu um resort e uma academia pertencentes ao traficante em Parada de Lucas, às margens da avenida Brasil, na zona norte do Rio de Janeiro.O espaço contava com lago para criação de carpas, piscinas e um prédio onde funcionava uma academia equipada com aparelhos modernos de musculação.

A ação é conduzida por delegacias especializadas da Polícia Civil.