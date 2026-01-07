SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) proibiu nesta quarta-feira (7) a comercialização, distribuição e uso de lotes específicos de seis marcas de fórmulas infantis fabricadas pela Nestlé Brasil. A decisão tem caráter preventivo e responde ao risco de contaminação por cereulide, toxina produzida pela bactéria bacillus cereus.

A toxina pode causar sintomas como vômito persistente, diarreia ou letargia, que é a sonolência excessiva, lentidão de movimentos e raciocínio, e incapacidade de reagir e expressar emoções. Em comunicado, a Nestlé afirma que a substância foi identificada durante análises periódicas de qualidade e, até o momento, não há casos registrados de intoxicação.

O QUE É A CEREULIDE?

Artigo publicado no periódico Elsevier explica que a cereulide é uma toxina produzida pela bactéria Bacillus cereus, um microrganismo comum encontrado no ambiente e em alguns alimentos e que pode causar intoxicação alimentar.

Uma característica da cereulide é sua alta resistência. Isso significa que, mesmo que o alimento seja aquecido ou fervido, a toxina permanece ativa e pode causar intoxicação, afirma o artigo.

QUAIS OS PRINCIPAIS SINTOMAS E RISCOS?

Ainda segundo o artigo, os sintomas devem aparecer entre uma a seis horas após a ingestão da toxina e costumam desaparecer completamente. Os sintomas listados pela Anvisa são vômito persistente, diarreia ou letargia, que é a sonolência excessiva, lentidão de movimentos e raciocínio, e incapacidade de reagir e expressar emoções.

A pediatra Ana Escobar diz que se forem percebidos os sintomas de sonolência excessiva, "moleza", apatia -se a criança parou de reagir ou expressar emoções, como risadas- vômito ou diarréia após ingerir alguma fórmula indicada pelo fabricante, os pais ou responsáveis devem procurar uma unidade de pronto atendimento.

Ela reforça que não há indícios de sequelas e que o tratamento deve ser indicado conforme com os sintomas, como intensificar a hidratação, e que os sintomas devem cessar por volta de dois dias. Se a criança ingeriu a fórmula de lotes que precisam ser recolhidos mas não apresentou nenhum sintoma, não é necessário buscar atendimento médico.

Para o pediatra infectologista Renato Kfouri, não há motivo para preocupação, principalmente pela falta de notificação de eventos adversos graves.

"Assim como em outros produtos, os 'recalls' são preventivos. A notícia não é preocupante, pelo contrário, mostra que há um compromisso do fabricante com a seriedade da integridade dos produtos", afirma.

A única preocupação, complementa, é conferir o produto e o lote da fórmula e observar se a criança apresenta algum sintoma, para aí procurar atendimento médico.

QUAIS SÃO OS PRODUTOS CONTAMINADOS E O QUE FAZER EM CASO DE COMPRA DESTES?

Consumidores podem utilizar esta ferramenta da Nestlé para identificar se algum lote comprado deverá ser recolhido. A relação completa dos produtos afetados é:

**Nestogeno 0-6 meses 800g**

- Lote: 5341046041 - Validade: 01/03/2027

- Lote: 5342046041 - Validade: 01/03/2027

- Lote: 5343046041 - Validade: 01/03/2027

- Lote: 5344046041 - Validade: 01/03/2027

**Nan Supreme Pro 0-6 meses 400g**

- Lote: 5321046041 - Validade: 01/08/2027

- Lote: 5321046043 - Validade: 01/08/2027

**Nan Supreme Pro 0-6 meses 800g**

- Lote: 5319046041 - Validade: 01/08/2027

- Lote: 5320046041 - Validade: 01/08/2027

- Lote: 5321046041 - Validade: 01/08/2027

**Nan Supreme Pro 6-12 meses 800g**

- Lote: 5324046041 - Validade: 01/08/2027

- Lote: 5325046041 - Validade: 01/08/2027

- Lote: 5326046041 - Validade: 01/08/2027

**Nan Supreme Pro 1-3 anos 800g**

- Lote: 5301046041 - Validade: 01/10/2026

- Lote: 5302046041 - Validade: 01/10/2026

- Lote: 5338046041 - Validade: 01/12/2026

- Lote: 5339046041 - Validade: 01/12/2026

- Lote: 5340046041 - Validade: 01/12/2026

**Nanlac Comfor 1-3 anos 800g**

- Lote: 5327046041 - Validade: 01/11/2026

- Lote: 5327046043 - Validade: 01/11/2026

- Lote: 5328046041 - Validade: 01/11/2026

- Lote: 5336046041 - Validade: 01/12/2026

- Lote: 5337046041 - Validade: 01/12/2026

- Lote: 5338046041 - Validade: 01/12/2026

**Nanlac Comfor 1-3 anos 1,6kg**

- Lote: 53360460V4 - Validade: 01/11/2026

- Lote: 53370460V1 - Validade: 01/11/2026

- Lote: 53380460V1 - Validade: 01/11/2026

- Lote: 53390460V1 - Validade: 01/11/2026

- Lote: 53390460V2 - Validade: 01/11/2026

- Lote: 53430460V2 - Validade: 01/11/2026

**Nan Science Pro Sensitive 800g**

- Lote: 5323046041 - Validade: 01/08/2027

**Alfamino 400g**

- Lote: 51060017Y1 - Validade: 16/04/2027

- Lote: 51540017Y1 - Validade: 03/06/2027

- Lote: 52720017Y2 - Validade: 29/09/2027

A empresa ainda afirma que nenhum outro lote ou produto da Nestlé foi afetado, e que os demais lotes dos produtos das linhas de nutrição infantil que não são objeto deste recolhimento estão seguros para consumo e continuarão sendo vendidos normalmente.

Ao identificar que possui um produto possivelmente contaminado, a marca recomenda não consumi-lo e entrar em contato com o atendimento ao consumidor para devolução gratuita e reembolso por meio dos canais falecom@nestle.com.br ou 0800 761 2500, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana.