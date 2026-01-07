PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - O desaparecimento de três crianças que saíram para brincar e não retornaram para casa no último domingo (4) mobiliza forças de segurança e moradores da comunidade quilombola de São Sebastião dos Pretos, em Bacabal (MA).

As crianças foram vistas pela última vez na tarde de domingo, quando saíram para a rua. Os desaparecidos são dois irmãos, um menino de quatro anos e uma menina de seis, e o primo deles, de oito anos.

Na terça-feira (6), durante as investigações do caso, uma pessoa ligada à família foi detida. No entanto, segundo a Polícia Civil, a prisão ocorreu devido a uma denúncia paralela ao caso, e não há comprovação de uma relação com o desaparecimento das crianças.

Helicópteros estão sobrevoando as matas da região, e equipes também realizam trabalhos em terra à procura das crianças, com o apoio de três cães farejadores e drones com câmeras termais para fazer buscas à noite.

As operações de busca são feitas pela Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil, com o apoio da comunidade local e da prefeitura. Também participam agentes especializados do Comando de Operações e Sobrevivência em Área Rural da PM e do CTA (Centro Tático Aéreo). Há equipes de prontidão especializadas em mergulho e primeiros socorros.

Segundo informações dos bombeiros, as equipes de busca já avaliaram uma área de cerca de 15 mil m².

De acordo com a Secretaria Estadual de Segurança Pública, delegados e investigadores de São Luís foram encaminhados a Bacabal, a cerca de 240 km da capital, para ajudar no caso.

Na terça-feira (6), o secretário de segurança do estado, Maurício Ribeiro Martins, esteve em Bacabal para se reunir com as equipes. A chefe do escritório do Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) no Maranhão e Piauí, Ofélia Silva, também foi à cidade acompanhar as buscas pelas crianças.

O governador do estado, Carlos Brandão (sem partido), se manifestou nas redes sociais e disse que o sistema de segurança está empenhado na operação. "Nossa prioridade absoluta é localizar as crianças o mais rápido possível", disse Brandão no X.