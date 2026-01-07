SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Defesa Civil emitiu alertas de chuva para São Paulo na tarde desta quarta-feira (7). Após um aviso para a zona sul, também houve notificações para as zonas norte e leste, além de Guarulhos, na região metropolitana. Toda a capital paulista entrou em estado de atenção para alagamentos.

Às 16h30, as regiões das subprefeituras de Aricanduva/Formosa e de Itaquera entraram em alerta para transbordamento do rio Aricanduva, na altura da avenida Ragueb Chohfi com a avenida Itaquera.

De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, as áreas de chuva formadas pelo calor e pela atuação da brisa marítima tiveram atuação forte também na zona leste, que entrou em estado de atenção às 14h16, e seguiram para a região do ABC Paulista.

Também segundo o CGE, a avenida Aricanduva teve um ponto de alagamento transitável na altura da avenida Afonso de Sampaio e Sousa, no sentido leste, em direção a Itaquera.

O tempo deve continuar instável até o início da noite desta quarta, segundo o CGE, com novas área de chuva.

O centro registrou rajadas de vento de 35,2 km/h na estação Lapa/Vila Leopoldina, às 14h30, e de 29,1 km/h em Santana/Carandiru, às 14h.

A temperatura máxima desta quarta deve ficar, segundo a média das estações do CGE na cidade, em torno de 28°C.

A situação se repete também na quinta-feira (8), diz o centro da prefeitura, com tempo abafado, elevação de temperatura ao longo da manhã e chuvas à tarde.

Todo o litoral de São Paulo está sob aviso de perigo potencial de chuvas, com risco baixo de alagamentos e deslizamentos em áreas de risco, até a sexta-feira (9), diz o Inmet. A faixa sob o alerta também abrange a maior parte do litoral do Rio de Janeiro, somando, considerando os dois estados, 119 cidades.