SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A 32ª Vara Criminal da Capital, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, pediu a prisão de João Ricardo Mendes, fundador e ex-CEO da agência de viagens Hurb (antigo Hotel Urbano), pelo descumprimento de medidas cautelares impostas pela Justiça. A prisão foi solicitada à Justiça na terça-feira (6).

O empresário foi detido na segunda-feira (5), no Aeroporto Regional de Jericoacoara, em Cruz, no Ceará, usando um documento falso. Ele tentava embarcar em um voo com destino a Guarulhos, em São Paulo. Além disso, a tornozeleira eletrônica dele estava descarregada.

A reportagem tenta contato com defesa do empresário.

Segundo a Promotoria, as medidas cautelares impostas a João Ricardo decorrem de sua prisão em flagrante após o furto de obras de arte e outros objetos de um hotel e de um escritório de arquitetura na Barra da Tijuca, em abril do ano passado.

O empresário foi denunciado em maio de 2025 pelos crimes de furto qualificado e adulteração de identificação de veículo, ocasião em que a Promotoria se manifestou pela manutenção da prisão.

Após um período em prisão preventiva (sem prazo), ele conseguiu a liberdade com imposição de medidas cautelares, entre elas a monitoração eletrônica, a proibição de se sair da cidade sem prévia autorização judicial e a obrigação de apresentar relatórios médicos mensais no processo.

No novo pedido de prisão preventiva, a Promotoria destacou que a detenção no Ceará e a falta de relatório médicos no processo desde o mês de setembro demonstram que o empresário vem descumprindo reiteradamente as medidas cautelares impostas, desrespeitando as determinações judiciais.

CRISE NA HURB

A Hurb, empresa fundada por Mendes, enfrenta crise desde 2023, marcada por ações judiciais e queixas de consumidores sobre cancelamentos e falta de estornos.

Em setembro de 2024, a plataforma lançou um sistema para negociar dívidas com clientes. Mendes e outros sócios viraram réus sob acusação de estelionato no mesmo ano, acusados de não ressarcir uma cliente em quase R$ 4.000.