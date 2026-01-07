SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma mulher de 26 anos morreu na segunda-feira (5) após três dias internada devido aos ferimentos que sofreu ao cair de um ônibus municipal em movimento na cidade de São Sebastião, no litoral paulista. O acidente ocorreu em 2 de janeiro, na avenida Manoel Hipólito do Rego, no bairro Cigarras.

A vítima foi identificada como Renata Yassu Nakama, 26. Ela deixa dois filhos.

De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública estadual), a janela do coletivo teria cedido, fazendo com que a passageira caísse do ônibus.

Renata bateu a cabeça na queda. Ela foi socorrida e levada ao Hospital de São Sebastião, onde morreu. O caso foi registrado como queda acidental no 1º Distrito Policial de São Sebastião.

A prefeitura lamentou a morte, se solidarizou com a família e disse que notificou a empresa que presta o serviço.

"A empresa Sancetur -Santa Cecília Turismo Ltda (SOU) já foi formalmente notificada pela Administração Municipal e deverá apresentar, dentro do prazo estabelecido, esclarecimentos detalhados e documentação referente à ocorrência, incluindo registros operacionais, procedimentos adotados após o acidente e medidas preventivas existentes", afirmou em nota.

Sergio Yassu Nakama, pai de Renata, afirmou à TV Vanguarda, afiliada da Globo na cidade, que a filha tinha reclamado da lotação no ônibus.

"Minha filha, no momento em que subiu no ônibus, mandou um áudio para a minha esposa: 'mãe, pensa em um ônibus superlotado'. Então acredito que houve excesso. Independente disso, o vidro de um ônibus nunca pode cair e pôr os passageiros em risco", disse.

A Câmara Municipal de São Sebastião enviou ofício à empresa cobrando esclarecimentos técnicos e providências acerca do acidente. Os vereadores também fizeram uma visita à garagem da concessionária para verificar as condições da frota.

A SOU São Sebastião lamentou a morte, se solidarizou com os familiares da passageira e afirmou que, na ocasião, o motorista da empresa acionou imediatamente a equipe médica que realizou o atendimento no local e encaminhou a passageira para a unidade hospitalar.

A empresa também afirmou que acionou a Caio Induscar, responsável pela fabricação do ônibus.

"A empresa [SOU] emitiu um relatório confirmando que o veículo possui certificado do Inmetro e segue todas as normas e resoluções brasileiras em vigor, inclusive do Contran. A fabricante avaliou as imagens internas do ônibus e declarou que: a passageira, durante o percurso forçou a entrada em um local não permitido, ficando em pé em uma região de caixa de rodas (não acessível aos passageiros), região essa mais elevada que o piso do veículo, o que provocou que seu corpo forçasse a janela com o seu peso total e, com a força excessiva, provocou a queda da janela", diz a nota.

"Reiteramos ainda que motorista da empresa alertou a passageira e, imediatamente ao fato, acionou a equipe médica que realizou o atendimento no local e encaminhou a passageira para a unidade hospitalar mais próxima. O tacógrafo demonstra que o motorista não estava circulando com velocidade superior a permitida na via", completa o texto.