SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um avô matou o neto a tiros depois deste agredir a avó na zona leste de São Paulo nesta terça-feira (6).

De acordo com os agentes, o autor dos tiros foi identificado como José Barbosa Filho, 78. Policial civil aposentado, ele disse aos investigadores que agiu em legítima defesa ao ver o neto, identificado apenas como Mateus, agredir a própria avó -a mulher de Barbosa. Ela não teve a idade divulgada.

Segundo o relato dele, Mateus teria consumido drogas e álcool antes de iniciar uma briga com os avós. Todos moravam no mesmo imóvel. Durante a discussão, o neto teria agredido a avó e a derrubado no chão. O jovem estaria armado com uma faca e teria ainda ameaçado matar o casal.

Barbosa disse que por isso pegou uma pistola calibre .380 e atirou contra o neto.

Policiais militares foram acionados e encontraram Mateus caído no corredor da garagem. Dentro do imóvel, havia vestígios de luta corporal e manchas de sangue na parede

Os idosos foram encaminhados para atendimento médico. A mulher permaneceu internada devido à gravidade das lesões, que não foram especificadas no boletim de ocorrência. A arma utilizada foi apreendida.

O delegado responsável pelo caso concluiu que Barbosa agiu em legítima defesa. Ele considerou que o policial aposentado se apresentou espontaneamente e relatou o ocorrido de forma detalhada e coerente.

"Restou evidenciado que José Barbosa Filho atuou para cessar agressão injusta, atual e iminente praticada pela vítima fatal contra sua esposa idosa, a qual se encontrava sob risco concreto e imediato de morte, sendo o meio empregado necessário e proporcional para interromper a agressão e preservar a vida da ofendida", afirma trecho da decisão do delegado.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio, lesão corporal, ameaça, homicídio e legítima defesa no 24º Distrito Policial (Ponte Rasa).