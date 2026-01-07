SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Defesa Civil emitiu alertas de chuva para São Paulo na tarde desta quarta-feira (7). Após um aviso para a zona sul, também houve notificações para as zonas norte e leste, além de Guarulhos, na região metropolitana. Toda a capital paulista entrou em estado de atenção para alagamentos, situação que terminou às 18h40.

As regiões das subprefeituras de Aricanduva/Formosa e de Itaquera chegaram a ficar em alerta para transbordamento do rio Aricanduva, na altura da avenida Ragueb Chohfi com a avenida Itaquera.

De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, as áreas de chuva formadas pelo calor e pela atuação da brisa marítima tiveram atuação forte também na zona leste, que entrou em estado de atenção às 14h16, e seguiram para a região do ABC Paulista.

Também segundo o CGE, a avenida Aricanduva teve um ponto de alagamento transitável na altura da avenida Afonso de Sampaio e Sousa, no sentido leste, em direção a Itaquera. Até as 18h30, havia oito pontos bloqueados por alagamento e quatro transitáveis na cidade.

O tempo deve continuar instável até o início da noite desta quarta, segundo o CGE, com novas área de chuva.

Balanço do Corpo de Bombeiros das 18h indicava, na capital e na Grande São Paulo, seis chamados para quedas de árvores e outros seis para enchentes.

A CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) informa que, às 18h, registrou três semáforos apagados por falhas nos equipamentos.

O centro registrou rajadas de vento de 35,2 km/h na estação Lapa/Vila Leopoldina, às 14h30, e de 29,1 km/h em Santana/Carandiru, às 14h.

Conforme dados disponibilizados pela Enel, 43.272 endereços estavam sem energia elétrica nos 24 municípios sob concessão da empresa na Grande SP, às 17h57. Na capital paulista eram cerca de 38 mil imóveis às escuras.

A temperatura máxima desta quarta deve ficar, segundo a média das estações do CGE na cidade, em torno de 28°C.

A situação se repete também na quinta-feira (8), diz o centro da prefeitura, com tempo abafado, elevação de temperatura ao longo da manhã e chuvas à tarde.

Todo o litoral de São Paulo está sob aviso de perigo potencial de chuvas, com risco baixo de alagamentos e deslizamentos em áreas de risco, até a sexta-feira (9), diz o Inmet. A faixa sob o alerta também abrange a maior parte do litoral do Rio de Janeiro, somando, considerando os dois estados, 119 cidades.