SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo pode ter mais um dia de calor e pancadas de chuva forte nesta quinta-feira (8). O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) prevê máxima de 29°C e sol com nuvens, o que deve deixar o tempo abafado.

A chuva pode cair em qualquer parte do dia, segundo a previsão do instituto. Mas o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo aponta maior possibilidade de temporais durante a tarde.

Apesar de isoladas, as pancadas de chuva podem ter intensidade forte, e alguns dos termômetros do CGE espalhados pela cidade podem bater a marca dos 30°C. Assim como ocorreu na quarta-feira (7), pode haver vento e alagamentos na cidade. Na estação do Aeroporto do Campo de Marte, as rajadas chegaram a 79,7 km/h.

A sensação abafada deve ocorrer em todo o estado, segundo a Defesa Civil, que prevê, por sua vez, máxima de até 31°C na capital e de 33°C no interior. As pancadas de chuva resultam do aquecimento ao longo do dia e da alta umidade do ar, alimentada tanto pela brisa do oceano quanto da amazônia.

O Inmet tem dois avisos de perigo potencial ?o mais baixo de três níveis? de tempestade para esta quinta-feira que abrangem o território paulista. Desde a 0h, pode haver chuva ainda no extremo sul de SP, na divisa com Santa Catarina, que tem praticamente todo o estado sob aviso.

Já a partir das 10h, pode haver chuvas nas faixas próximas da divisa com Mato Grosso do Sul e com Minas Gerais, passando por São José do Rio Preto e Ribeirão Preto.