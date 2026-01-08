SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os números ainda são baixos, se comparados ao universo de roubo e furtos de veículos em geral ?representam 0,09% do total?, mas as ocorrências desse tipo de crime envolvendo carros elétricos dobraram de um ano para outro no estado de São Paulo.

De janeiro a outubro de 2025 foram 88 queixas contra 44 do mesmo período do ano anterior.

A diferença entre os períodos comparados é que em 2025 os furtos superaram os roubos, o que não ocorreu no ano anterior.

Os dados fazem parte de um levantamento feito pela empresa de rastreamento Ituran Brasil, com base em boletins de ocorrência registrados na Polícia Civil e disponibilizados pela SSP (Secretaria da Segurança Pública), que a reportagem teve acesso com exclusividade.

A pesquisa envolve modelos totalmente elétricos e híbridos.

Percentualmente, o aumento nesse tipo de crime foi maior que o da venda desses carros, de quase 70% nos períodos comparados ?foram 82.415 unidades híbridas e elétricas registradas em São Paulo nos dez primeiros meses do ano passado, contra 48.817 de janeiro a outubro de 2024, informa a Senatran (Secretaria Nacional de Trânsito).

Na capital paulista, o crescimento ?tanto de roubo quanto de furto? foi de 85%, passando de 26 para 48 casos.

Em nota, a pasta estadual da segurança pública diz não comentar pesquisas cuja metodologia desconhece, mas afirma que roubo e furto de veículos (todos os modelos) estão em queda no estado.

"De janeiro a novembro de 2025, os roubos tiveram queda de 18,43% e os furtos, de 6,66%. No mesmo período, foram recuperados 47.030 veículos pelas polícias", afirma a SSP ?entre os meses comparados pela pesquisa da empresa de rastreamento, ou seja, de janeiro e outubro, a queda nas duas modalidades de crime foi de 8,5%, segundo estatísticas disponibilizadas no site da Secretaria da Segurança Pública.

O preferido dos ladrões é o híbrido Toyota Corolla Cross, com 19 queixas de roubo e furto.

O SUV, em todas as suas versões, inclusive as movidas apenas a combustão, é um dos veículos mais comercializados no país. Conforme a Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores), com 57.046 unidades, o Corolla Cross foi o oitavo automóvel mais emplacado no Brasil em novembro passado (dados mais recentes).

"Já é possível identificar uma tendência de preferência por SUVs híbridos", diz o levantamento.

Para Fernando Correia, gerente de operações da Ituran e um dos responsáveis pela pesquisa, além de o utilitário esportivo da Toyota estar entre os campeões de vendas e, por isso, despertar a preferência dos ladrões, muitas de suas peças são as mesmas, independente se o modelo é híbrido ou não.

"O que muda é a motorização, mas itens como faróis e interior são iguais", afirma, dizendo que os componentes do carro híbrido podem abastecer o mercado clandestino comum de peças.

Correia cita o Pulse, também híbrido e com versões apenas a combustão, na terceira colocação do ranking, com nove queixas de roubo e furto. Por ter sido lançado em novembro de 2024, o carro da Fiat aparece pela primeira vez no ranking.

Na segunda colocação (11 casos), entretanto, está o BYD Dolphin EV, totalmente elétrico e sem versões semelhantes com outro tipo de motorização.

Um dos modelos de entrada da fabricante de origem chinesa, carros como esse têm sido cada vez mais comum entre as opções de motoristas de aplicativo, afirma Rafael Alcadipani, professor da FGV (Fundação Getulio Vargas) e integrante do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

"Há um mercado crescente no Brasil, inclusive, para motoristas de aplicativo, em busca de redução de custos", afirma.

Segundo ele, a Secretaria da Segurança Pública deve desenvolver uma estratégia específica para esse tipo de veículo. "Ela precisa ficar antenada", afirma. "É preciso pensar que poderemos ter desmanches [de peças para carros elétricos] e novas modalidades de interesse para os criminosos."

Ainda não existe mercado clandestino de baterias para veículos elétricos, aponta o gerente de operações da Ituran.

O Jabaquara, na zona sul paulistana, foi o bairro com mais queixas nos dez primeiros meses do ano passado, aponta o levantamento.

Na nota, a secretaria estadual diz que as forças de segurança seguem atuando de forma constante e estratégica no combate ao roubo e furto de veículos.

"As ações incluem reforço de policiamento em áreas com maior incidência criminal, além de operações específicas para desarticular quadrilhas especializadas."