SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O corpo de um brasileiro de 26 anos que estava desaparecido em Portugal foi encontrado nesta quarta-feira (7) em uma praia de Nazaré.

Maycon Douglas desapareceu na manhã do dia 31 de dezembro, após tocar em um bar da cidade. O carro dele foi encontrado submerso perto do farol de São Miguel Arcanjo, de onde teria despencado.

O corpo do homem foi encontrado nesta quarta-feira (7) na Praia do Sul, a mais de dois quilômetros de distância de onde o carro dele teria caído. Segundo a Autoridade Marítima Nacional, o corpo dele vai ser levado ao IML de Leiria.

Maycon ficou conhecido em Portugal após participar da oitava temporada do programa Casa dos Segredos, veiculada em 2024. O TVI, canal que transmite o reality show, lamentou a morte nas redes sociais. "Recordaremos sempre o Maycon pelo seu sorriso fácil e pela forma tranquila de estar", afirmou o canal.

Maycon foi criado em Portugal, para onde se mudou aos quatro anos. Em 2024, ele afirmou à equipe da TVI que entrou na Casa dos Segredos para poder comprar uma casa para a mãe. Ele não conseguiu ganhar o prêmio.