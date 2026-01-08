SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A FGV (Fundação Getulio Vargas) está com inscrições abertas para o vestibular 2026 por meio da nota do Enem.

Ao todo, 167 vagas estão disponíveis no processo de seleção via nota do exame nacional. As vagas estão distribuídas nas unidades da instituição em São Paulo (42), Brasília (35) e Rio de Janeiro (90).

Para o ingresso via nota do Enem, o candidato poderá utilizar as notas obtidas nas edições do exame de 2022, 2023, 2024 ou 2025. Além disso, o participante não poderá ter zerado a redação.

*

Cursos na unidade São Paulo - Vagas - Taxa de inscrição

Administração de Empresas - 12 - R$ 125

Administração Pública - 10 - R$ 125

Direito - 8 - R$ 250

Direito & Administração de Empresas - 2 - R$ 250

Direito & Administração Pública - 2 - R$ 250

Economia - 3 - R$ 250

Relações Internacionais - 5 - R$ 125

Cursos na unidade Rio de Janeiro - Vagas - Taxa de inscrição

Administração - 15 - R$ 125

Ciência de Dados e Inteligência Artificial - 8 - R$ 125

Ciências Sociais - 16 - R$ 125

Comunicação Digital - 15 - R$ 125

Direito - 20 - R$ 125

Economia - 8 - R$ 125

Matemática Aplicada - 8 - R$ 125

Cursos na unidade Brasília - Vagas - Taxa de inscrição

Administração de Empresas - 15 - R$ 125

Administração Pública - 20 - R$ 125

*

Para se inscrever, os interessados devem acessar o site da FGV e selecionar o campo "Enem" no momento da inscrição. Logo após, o candidato precisará preencher o formulário com os dados pessoais, como CPF e o número de inscrição da edição do Enem.

Além do cadastro, o participante também deverá pagar a taxa de inscrição, que custa R$ 125 ou R$ 250, a depender do curso escolhido.

De acordo com o edital da instituição, o resultado do vestibular será divulgado no dia 27 de janeiro.

CALENDÁRIO VESTIBULAR FGV VIA NOTA DO ENEM

- Período de inscrição: até 9 de janeiro de 2026

- Divulgação do resultado: 27 de janeiro

- Solicitação de bolsa de estudos: 27 de janeiro a 1º de fevereiro