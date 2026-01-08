SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Civil da Bahia investiga um restaurante de Salvador que tenha servido, por engano, água sanitária em vez de refrigerante a um cliente, que passou mal após o consumo.

O consumidor ingeriu água gaseificada com sabor e cheiro semelhantes à de água sanitária. À TV Bahia, o cliente, que preferiu não ser identificado, relatou que havia ido ao estabelecimento com uma amiga do trabalho por volta das 19h quando o caso aconteceu, no dia 29 de dezembro.

Ele conta ter pedido o refrigerante levemente gaseificado H20H! e um copo com gelo. "Eu abri a garrafa e virei no copo. No momento que eu virei o copo na boca, senti a queimação na garganta. Desceu queimando tudo e na hora imaginei, fiquei pensando mil coisas, que pudesse ser metanol ou alguma outra coisa. Mas aí eu senti o cheiro e falei 'não, isso é água sanitária'", relembra.

O homem acreditou que o produto tivesse sido colocado no copo e tomou mais um gole da garrafa. "Pensei que precisava beber alguma coisa para limpar minha garganta. E aí foi o momento que eu peguei a garrafa do H20H! e virei na boca para poder limpar toda minha garganta e minha boca. Dei uma golada muito grande e percebi que a água sanitária estava toda na garrafa", detalha.

O cliente ficou com a glote fechada e teve vômitos na mesma hora. "Levantei em desespero para tentar respirar, para tentar puxar o ar e a colega que estava comigo me ofereceu água. E foi aí que comecei a vomitar, comecei a botar a água sanitária para fora e o bombeiro do shopping me colocou na cadeira de rodas para ir até o hospital."

A vítima foi atendida no Hospital da Bahia e liberada em seguida. Ainda à emissora, o homem conta ter recebido atendimento prioritário e tomado medicamentos orais e pela veia, como Buscopan e Omeprazol. "O médico falou que pelo fato de eu ter vomitado, já não tinha perigo nenhum", relata.

A investigação policial aponta que dois funcionários teriam causado a confusão. Apurações iniciais indicaram que um deles colocou a substância química dentro de uma garrafa vazia da bebida, enquanto o outro, sem saber, a colocou dentro da geladeira junto às demais bebidas.

A Delegacia de Defesa do Consumidor cumpriu um mandado de busca e apreensão na última terça-feira no restaurante. Foram colhidos depoimentos e amostras dos produtos para análise técnica, segundo a Polícia Civil, que continua a investigar o episódio.