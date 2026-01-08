RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil e Polícia Militar realizam, na manhã desta quinta (8), uma operação conjunta em Senador Camará e na Vila Aliança, na zona oeste do Rio de Janeiro. A ação mira, pelo segundo dia consecutivo, criminosos ligados ao TCP (Terceiro Comando Puro).

A operação desta quinta tem como alvos suspeitos de envolvimento em roubos de cargas e de veículos de luxo. Um homem foi preso em flagrante e levado para a Cidade da Polícia, na zona norte.

Durante a incursão, os agentes encontraram uma área de lazer com piscina que, segundo as investigações, seria utilizada por traficantes na comunidade do Rebu.

A ação conta com cerca de 500 policiais, além do apoio de veículos blindados, ambulância blindada e outros equipamentos especiais, que cercam toda a região.

No momento da entrada das forças de segurança na comunidade, houve confronto. Criminosos incendiaram barricadas e utilizaram caminhões para dificultar o avanço das equipes na Vila Aliança.

Não há balanço de apreensão de armas, drogas ou veículos.

Na quarta (7), a Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu três suspeitos de tráfico na localidade conhecida como Buraco do Boi, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e identificou a construção de um novo espaço de lazer atribuído ao traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão.

Peixão é apontado como líder do Complexo de Israel, formado durante a pandemia de Covid-19, segundo a polícia. Ele não possui defesa. Após tomar territórios do Comando Vermelho, ele uniu as comunidades com pontes, sendo a maior sobre o rio Pavuna. As obras facilitaram o deslocamento de seus comparsas.