SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um menino de 9 anos morreu na última terça-feira (06) após ser atropelado por um motociclista que não tinha carteira de habilitação em Governador Lindenberg (ES).

Marco Antônio Santos da Silva foi atingido quando andava em uma rua na comunidade de São João do Coslop. A mãe do menino relatou à Polícia Militar que ele ia em direção à Barra de Novo Brasil quando a moto, que trafegava pelo mesmo sentido, o atingiu.

A criança e o condutor foram socorridos por uma ambulância do Samu. A PM informou que não conseguiu realizar o teste de bafômetro no motociclista, cujo nome não foi divulgado, porque ele foi levado imediatamente para receber atendimento médico.

Policiais constataram que ele não era habilitado. Além disso, a moto estava com o licenciamento atrasado e foi guinchada devido à irregularidade.

O homem teria passado o dia dando "graus" (empinando o veículo) pela região. Moradores relataram às autoridades que ele estava realizando manobras perigosas e dirigindo em alta velocidade nas proximidades de uma escola e de uma quadra poliesportiva.

Marco Antônio passou seis dias internado, mas não resistiu. Ele estava em um hospital no bairro Centro, em Colatina (ES), e teve o corpo encaminhado ao IML na noite de terça. Não há informações sobre o estado de saúde do condutor da moto.

Família diz que o motociclista não foi preso. "Ele tirou a vida do meu sobrinho, eu quero justiça. Vamos colocar esse assassino na cadeia, não vamos deixar virar estatística", escreveu Landionara Santos, tia da vítima, nas redes sociais.

A Polícia Civil não respondeu, até o momento, a questionamentos sobre a prisão. Em nota, a corporação disse que o caso segue sendo investigado pela Delegacia de Governador Lindenberg e, "para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada". Como o nome dele não foi divulgado, não foi possível localizar sua defesa.