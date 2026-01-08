SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O MEC (Ministério da Educação) divulgou o edital do primeiro semestre do Prouni (Programa Universidade para Todos) 2026. O texto foi publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira (8).

No primeiro semestre deste ano, os interessados poderão se inscrever no programa a partir do dia 26 de janeiro. As inscrições terminarão quatro dias depois, em 29 de janeiro, às 23h59.

Para se inscrever, os candidatos deverão acessar o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, com o perfil do Gov.br. A primeira chamada dos aprovados será divulgada em 3 de fevereiro, enquanto a segunda chamada será publicada no dia 2 de março.

O processo de seleção do programa referente ao primeiro semestre de 2026 é destinado aos candidatos que tenham participado da edição do Enem de 2024 ou de 2025, e que tenha alcançado nota média igual ou superior 450 pontos nas quatro áreas do conhecimento -matemática, linguagens, ciências humanas, ciências da natureza-, além de não ter zerado na redação.

Criado pelo governo federal em 2004, o Prouni oferece bolsas de estudo integrais e parciais para estudantes de baixa renda, com o objetivo de ampliar o acesso ao ensino superior. As bolsas são destinadas a cursos de graduação em instituições privadas de educação superior.

Para ser elegível à bolsa integral, que cobre o valor total da mensalidade, o candidato deve comprovar uma renda familiar bruta mensal de até um salário mínimo e meio (R$ 2.431,50) por pessoa.

E, para concorrer à bolsa parcial, o participante deve comprovar uma renda familiar bruta mensal de até três salários mínimos (R$ 4.863).

Segundo o edital, para participar do processo do Prouni, o candidato precisa atender um dos seguintes critérios:

- Ter cursado o ensino médio integralmente em escola da rede pública

- Ter estudado o ensino médio em instituição privada, na condição de bolsista integral

- Ter cursado o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada, na condição de bolsista integral

- Ter cursado o ensino médio em instituição privada, na condição de bolsista parcial

- Pessoa com deficiência, na forma prevista na legislação

- Ou professor da rede pública de ensino, exclusivamente para os cursos de licenciatura e pedagogia

CALENDÁRIO PROUNI 2026 - 1º SEMESTRE

- Período de inscrições: 26 de janeiro até 29 de janeiro, às 23h59

- Primeira chamada dos aprovados: 3 de fevereiro

- Segunda chamada dos aprovados: 2 de março

- Inscrições para lista de espera: 25 e 26 de março

- Resultado da lista de espera: 31 de março