CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - O empresário Fernando Sampaio de Souza e Silva, dono da Outsider Tours, foi preso na tarde desta terça-feira (6) pela Polícia Civil de Santa Catarina sob suspeita de estelionato.

A reportagem não localizou a defesa dele nesta quinta-feira (8).

A prisão ocorreu em um prédio de luxo no centro de Balneário Camboriú, litoral norte do estado. Ele passava férias com a família na cidade.

O homem era considerado foragido da Justiça Estadual do Pará, que havia expedido mandado de prisão preventiva contra ele.

A Outsider Tours é uma agência de turismo especializada em eventos esportivos e, de acordo com nota da Polícia Civil catarinense, clientes foram enganados com pacotes de viagens para jogos e corridas que não foram entregues.

Segundo a delegada Luana Backes, da Delegacia de Investigação Criminal de Balneário Camboriú, Silva é suspeito de "diversos crimes de estelionato praticados em diferentes estados do país".

Ainda segundo os investigadores, ele já estaria respondendo a mais de 600 processos por vender falsos pacotes para eventos esportivos, como a final da Libertadores da América.

Além de ser alvo do mandado de prisão expedido pela Vara Criminal de Tucuruí (PA), ele também foi indiciado em inquéritos policiais no Rio de Janeiro e em São Paulo.

Ele foi levado para o Presídio da Canhanduba, em Itajaí (SC). Segundo a delegada, se a defesa não conseguir a revogação da prisão preventiva, ele deve ser transferido para o Pará, estado de origem do mandado de prisão.