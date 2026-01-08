SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Justiça do Rio de Janeiro decretou nesta quarta-feira (7) a prisão preventiva de João Ricardo Mendes, ex-CEO da Hurb. O pedido foi feito pela Promotoria de Justiça após o empresário tentar embarcar em um voo no Ceará usando documento falso.

Na decisão, o juiz André Felipe Veras de Oliveira, da 32ª Vara Criminal da capital fluminense, diz que a liberdade, ainda que com as medidas cautelares -Mendes usava tornozeleira eletrônica- não podem servir de oportunidade para o cometimento de outros crimes.

"Tornou-se evidente, portanto, que a manutenção da liberdade do acusado gera risco concreto à ordem pública, fato que justifica o seu retorno ao cárcere", diz o texto.

A defesa afirmou que vai recorrer da decisão. "Entendo que a decretação de nova prisão é descabida, uma vez que João não descumpriu nenhuma das medidas cautelares impostas pelo ilustre Juízo da 32ª Vara Criminal", afirmou o advogado Vicente Donnici.

Mendes foi detido por policiais militares na última segunda-feira (5) no Aeroporto Regional de Jericoacoara, em Cruz (CE), após tentar usar um documento falso para embarcar em um voo com destino a Guarulhos, em São Paulo.

O empresário usava uma tornozeleira eletrônica que, segundo a polícia, estava descarregada. "O homem foi conduzido à Delegacia Regional de Acaraú, por meio da Central de Procedimentos Digitais, onde foi instaurado o inquérito policial. Ele foi autuado com base no artigo 304 do Código Penal Brasileiro, que trata do uso de documento falso."

No processo, a defesa disse que não havia prova de que a tornozeleira estava descarregada e que o empresário não ficou ausente da comarca por mais de 30 dias. No texto da decisão, o juiz contrapõe o argumento com relatório da administração penitenciária que indica reincidência de Mendes em violações como fim de bateria.

O juiz determinou que Mendes seja apresentado no Rio de Janeiro e que passe por uma perícia psiquiátrica.

No ano passado, o ex-CEO da Hurb deixou a prisão sob monitoramento eletrônico. Na ação, a defesa da época sustentou que o empresário, diagnosticado por médicos como portador de psicose maníaco-depressiva, não tinha plena capacidade de compreender ou se autodeterminar no momento dos fatos.

CRISE NA HURB

A Hurb, empresa fundada por Mendes, enfrenta crise desde 2023, marcada por ações judiciais e queixas de consumidores sobre cancelamentos e falta de estornos.

Em setembro de 2024, a plataforma lançou um sistema para negociar dívidas com clientes. Mendes e outros sócios viraram réus por estelionato no mesmo ano, acusados de não ressarcir uma cliente em quase R$ 4.000.

Mendes foi preso em flagrante em 25 de abril do ano passado, acusado de furtar obras de arte e objetos de um hotel e de um escritório de arquitetura na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade. Ele foi solto em decisão de 21 de julho.