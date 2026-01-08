SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morreu nesta quinta-feira (8), aos 47 anos, o jornalista Conrado Corsalette. Especializado no noticiário político, ele foi cofundador do site Nexo Jornal e ultimamente era secretário-adjunto de Redação do Poder360, em São Paulo.

Formado pela Faculdade Cásper Líbero em 1999, Conrado iniciou a trajetória profissional como repórter no jornal Agora São Paulo, do Grupo Folha. Trabalhou em seguida no Estado de S. Paulo e, a partir de 2004, nesta Folha de S.Paulo, onde foi repórter de política e editor-adjunto da editoria Cotidiano.

De volta ao Estado em 2012, foi editor de política. Três anos depois, assumiu a Redação do Nexo Jornal, iniciativa que fundou ao lado da cientista social Paula Miraglia e da engenheira Renata Rizzi. Com a proposta de ser um jornal explicativo, o veículo especializou-se em contexto e jornalismo de dados.

No Nexo, além de editor-chefe, Conrado escrevia análises sobre política brasileira e música, suas grandes paixões. Entre seus trabalhos está o podcast Politiquês, que em mais de 70 episódios de 2017 a 2019 abordou os assuntos do noticiário nacional a partir de conceitos da ciência política. Em 2022, o podcast reestreou com a minissérie "Uma Crise Chamada Brasil", que resultou em livro publicado pela editora Fósforo no ano seguinte.

Hoje editor da coluna Painel, Fábio Zanini conheceu Conrado durante a cobertura da campanha eleitoral de Lula à Presidência em 2002. "A grande característica profissional de Conrado era não se limitar a dar a notícia, mas explicar seu contexto para o leitor. Fez isso como editor e escritor. Os amigos lembrarão de outras duas qualidades: a generosidade e o afeto, atributos em falta na nossa profissão", relata o colega e amigo.

Conrado Dasan Benito Corsalette Lopes nasceu em Santo Anastácio, no interior de São Paulo, e viveu em Presidente Venceslau. Também foi guitarrista e vocalista da banda de rock Portnoy. O nome do grupo foi inspirado no livro "O Complexo de Portnoy", do romancista americano Philip Roth, um de seus autores preferidos.

Deixa duas filhas, de 13 e 11 anos.