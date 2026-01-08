SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo foi colocada em estado de atenção para alagamentos pelo CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) na tarde desta quinta-feira (8). A chuva que atinge a capital já provoca acúmulo de água em várias regiões.

O estado de atenção foi declarado às 16h10.

Imagens do radar meteorológico do CGE mostram chuva com lento deslocamento e forte intensidade nas zonas leste, sul e sudeste, principalmente nas subprefeituras de Itaim paulista, Guaianases, Cidade Tiradentes, São Mateus, Itaquera, Mooca, Aricanduva/Formosa, Vila Mariana, Ipiranga, Jabaquara, Santo Amaro e Cidade Ademar.

Essas chuvas devem atingir também o centro e a zona oeste.

Por enquanto, dois pontos de alagamento intransitáveis na cidade, ambos na zona leste. A avenida Itaquera e o viaduto Ladeira do Xisto.

Há potencial para queda de granizo, rajadas de vento, formação de alagamentos, e queda de árvore na cidade. O tempo segue instável com chuvas variando de intensidade, atuando de forma lenta e isolada até o fim desta tarde.

As áreas de chuva que atuam sobre São Paulo são formadas pelo calor e pela alta disponibilidade de umidade, resultando em instabilidade.

Com a condição de atenção vigente, as autoridades reforçam recomendações à população: evitar transitar em ruas e avenidas alagadas; não enfrentar correntezas a pé ou de carro; procurar abrigo em locais seguros em caso de chuva forte, mantendo distância de árvores e rede elétrica e planejar deslocamentos, consultando o estado de trânsito e condições das vias antes de sair de casa.

A Defesa Civil informa que permanece em prontidão para atuar em pontos críticos e orientar eventuais ações de emergência.