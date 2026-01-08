SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo foi colocada em estado de atenção para alagamentos pelo CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) na tarde desta quinta-feira (8). A chuva que atinge a capital já provoca acúmulo de água em várias regiões.

O estado de atenção foi declarado às 16h10.

Imagens do radar meteorológico do CGE mostram chuva com lento deslocamento e forte intensidade nas zonas leste, sul e sudeste, principalmente nas subprefeituras de Itaim paulista, Guaianases, Cidade Tiradentes, São Mateus, Itaquera, Mooca, Aricanduva/Formosa, Vila Mariana, Ipiranga, Jabaquara, Santo Amaro e Cidade Ademar.

Essas chuvas devem atingir também o centro e a zona oeste.

Por enquanto, os pontos de alagamento intransitáveis estão em duas regiões. Na zona lesta, as avenidas Marechal Tito e Itaquera, além das ruas Padre Viegas de Menezes, Alexandra Legrand e Andreas Raselius; na zona sul, as avenidas Presidente Tancredo Neves, Ibirapuera e Professor Abraão de Morais.

Há potencial para queda de granizo, rajadas de vento, formação de alagamentos, e queda de árvore na cidade. O tempo segue instável com chuvas variando de intensidade, atuando de forma lenta e isolada até o fim desta tarde.

Os Bombeiros já atenderam a nove chamadas para queda de árvores, duas para desabamentos e onze para enchentes.

Quase 40 mil imóveis na capital estão sem luz, segundo informações Enel, concessionária responsável pelo serviço.

As áreas de chuva que atuam sobre São Paulo são formadas pelo calor e pela alta disponibilidade de umidade, resultando em instabilidade.

Com a condição de atenção vigente, as autoridades reforçam recomendações à população: evitar transitar em ruas e avenidas alagadas; não enfrentar correntezas a pé ou de carro; procurar abrigo em locais seguros em caso de chuva forte, mantendo distância de árvores e rede elétrica e planejar deslocamentos, consultando o estado de trânsito e condições das vias antes de sair de casa.

A Defesa Civil informa que permanece em prontidão para atuar em pontos críticos e orientar eventuais ações de emergência.