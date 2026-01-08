SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O primeiro ciclone extratropical de 2026 deve chegar ao Brasil neste fim de semana, com ação sobre o Sul do país e participação no aumento de chuvas em São Paulo e Mato Grosso do Sul. Em formação, o sistema de baixa pressão está se intensificando desde esta quinta-feira (8), entre o Paraguai e o norte da Argentina, segundo a Climatempo.

A formação do ciclone deve provocar chuvas volumosas no fim de semana, com risco de raios, vento e granizo, que podem chegar ao Rio Grande do Sul já na tarde desta sexta-feira (9). A Defesa Civil emitiu aviso de atenção para a maior parte do estado e de alerta para o oeste e parte do centro gaúcho para esta sexta (9) e sábado (10).

Também segundo a Climatempo, os temporais podem ocorrer em Santa Catarina e no Paraná. De acordo com a MetSul Meteorologia, os riscos no Sul do país são de temporais isolados, e os efeitos mais fortes se concentram no Uruguai no sábado e no domingo (11).

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu aviso de perigo de tempestade para esta sexta-feira para todo o estado, com chuva de até 100 milímetros, ventos entre 60 km/h e 100 km/h e risco de granizo.

Ainda no Rio Grande do Sul, o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) prevê possibilidade moderada de enxurradas urbanas, alagamentos e extravasamento de córregos nas regiões de Santa Maria, Santa Cruz do Sul e Porto Alegre. Em Santa Maria também pode haver deslizamentos.

Em São Paulo e Mato Grosso do Sul, a frente fria formada a partir da atuação do ciclone, diz a Climatempo, aumenta as condições de chuva. O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo prevê dia quente e nebuloso, com pancadas isoladas de chuva isoladas na sexta. O cenário se repete no sábado, com menos volume de precipitação, segundo o centro.